Zipcar renonce à Paris, Bruxelles et Barcelone

Le service de location en libre-service en boucle fermée a annoncé la fin de ses activités dans les capitales française, catalane et belge, au 28 février 2019. La stratégie de recentrage sur les pays anglo-saxons s'amorce.

Zipcar imite Koolicar. Le service de location en libre-service en boucle fermée a annoncé qu'il va mettre un terme à ses activités dans les villes de Paris et Bruxelles.

L'information a été transmise par courrier aux clients, le 22 janvier 2019. La direction de Zipcar y explique que le service sera définitivement coupé à la date du 28 février 2019. La filiale du groupe Avis Budget explique qu'elle procédera au remboursement des cotisations annuelles et cessera le prélèvement des redevances.

Zipcar a débarqué à Paris en 2016. En quatre ans, l'entreprise a ouvert une cinquantaine de stations dans la Capitale et à La Défense (92) et mis à la route une centaine de voitures. En comparaison, le loueur comptait sur une flotte de 250 unités à Bruxelles et de 400 unités dans l'agglomération de Barcelone. Mais cela n'aura pas suffit à imposer la marque, face à des concurrents directs – en boucle fermée – et des concurrents proposant du trajet unique, à l'instar de Free2Move, Mov.in Paris et Car2Go, à Paris.

Surtout Zipcar amorce une nouvelle ère de sa stratégie. Celle-ci consiste à se recentrer sur l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. La société s'est déployée dans 16 villes des Etats-Unis et du Canada, et à Londres.

Il n'est cependant pas exclu que le groupe Avis Budget ne revienne pas sous une autre forme. Au CES 2019, le loueur a dévoilé un plan d'équipement de 25 000 véhicules en Europe, qui seront accessibles grâce à la clé digitale de Continental, l'équipementier allemand (50 000 au total, avec l'Amérique du Nord).

Pour mémoire, Zipcar avait également quitté Vienne, en Autriche, en juillet 2017.