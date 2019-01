Luc Chatel entouré de Christian Peugeot, président du CCFA (à gauche) et Jacques Mauge, président de la Fiev.

Luc Chatel (PFA) : "nous passerons de 400 000 à 10 millions de véhicules électriques en Europe en 10 ans"

Luc Chatel, président de la PFA, demande aux politiques de la visibilité dans les décisions réglementaires afin que la transformation engagée par l'industrie automobile soit acceptable.

Passer de 400 000 à 10 millions de véhicules électriques en Europe en 10 ans : le défi industriel de la filière automobile n'est pas mince et c'est notamment ce point que Luc Chatel, président de la PFA, a souhaité mettre en avant lors de la présentation de ses voeux, le 22 janvier 2019.

"La décision du Conseil européen et du Parlement de baisser de 37,5 % les émissions de CO2 à horizon 2030 apparaît comme une accélération folle du cap fixé aux industriels. Aujourd'hui, la moyenne d'émission des véhicules en France est de 115 g de CO2 par km. Nous devons déjà passer à 95 g dans un an. Baisser ensuite de 37,5 % en 2030, cela veut dire moins de 60 g de CO2 ! Nous devrons alors avoir 1/3 de véhicules en 100 % électrique, 1/3 de véhicules hybrides rechargeables et le reste en moteurs thermiques" a insisté, le président de la PFA.

Le défi sera donc industriel mais aussi sociétal selon Luc Chatel qui s'est fait l'écho de ce que souhaitent les industriels en matière de réglementation : pas question de revenir au passé mais simplement mettre en oeuvre "une transformation acceptable. Comme on a pu le voir dans la récente crise qui a secoué la France."

A ces chocs conjonturels, s'ajoute une accélération concurrentielle et de l'innovation. Les villes seront profondément transformées dans un avenir proche. Sur ce sujet, la PFA a commandé la rédaction d'un livre blanc sur la mobilité dans les villes qui sera rendu public au cours du premier semestre 2019.

"Nous avons réussi à retenir une vision commune, partagée au sein du contrat stratégique signé le 22 mai 2018, à rassembler des entreprises avec des visions contradictoires voire dissonantes : il y a donc un avenir pour l'automobile et c'est la plus belle avancée du contrat de filière", a rappelé Luc Chatel.