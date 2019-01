Michelin met la main sur un manufacturier indonésien

Le groupe clermontois se renforce en Asie avec la reprise du fabricant indonésien Multistrada. Michelin s'appuiera sur les capacités de production de ce dernier pour croître sur un marché indonésien à fort potentiel.

Pour la bagatelle de 439 millions de dollars (386 millions d'euros), le groupe Michelin vient d'acquérir 80 % des actions du manufacturier indonésien PT Multistrada Arah Sarana TBK. Le clermontois met ainsi la main sur "une usine très compétitive dotée d'un équipement de qualité et d'une capacité de production disponible immédiatement", selon son communiqué.

Michelin considère que cette opération va lui permettre "de se renforcer sur le marché indonésien à fort potentiel et dominé par les acteurs locaux". La société Multistrada étant cotée, Michelin lancera, après finalisation de l'opération, une offre pour le capital flottant restant à un prix par action identique à celui offert aux actionnaires détenant 80 %, précise-t-il.

Le groupe indonésien "a affiché en 2017 un chiffre d'affaires de 281 millions USD" (247 M EUR), selon le tricolore, et son usine dispose d'une capacité "de plus de 180 000 tonnes", soit 11 millions de pneus tourisme, 9 millions de pneus deux roues et 250 000 pneus poids lourd. En France, Multistrada est surtout connu pour être, depuis 2016, le partenaire du club de football du Paris-Saint-Germain.