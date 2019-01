En plus de rester vice président de Seat, en charge des ventes et du marketing, Wayne Griffiths sera également à la tête de la marque Cupra.

Wayne Griffiths prend la tête de Cupra

La jeune marque espagnole, créée en février 2018, se dote d'une gouvernance avec Wayne Griffiths en CEO et Luca de Meo à la présidence du conseil d’administration.

En plus de bientôt avoir son propre siège sur le site de Martorell, la marque Cupra, créée le 22 février 2018, se dote aujourd'hui d'une équipe dirigeante. Wayne Griffiths, également vice-président de Seat en charge des ventes et du marketing, prend, en plus, les manettes de la jeune marque espagnole avec le titre de CEO.

Le conseil d'administration de Cupra reste présidé par Luca de Meo, président de Seat. Il sera entouré de Wayne Griffiths donc, mais aussi de Holger Kintscher (VP Seat finance), Matthias Rabe (VP Seat R&D), Luis Comas (VP Seat service juridique et bonne gouvernance).

Le démarrage de Cupra semble donner satisfaction au nouveau CEO puisque les ventes ont atteint 14 400 unités en 2018 (versions Cupra de Seat + Cupra Ateca). Et le nouveau président est clair sur l'objectif : "doubler nos ventes d'ici 3 à 5 ans".

Pour cela, il faudra des produits. En plus de l'Ateca, qui a été lancé en toute fin d'année 2018, les modèles Cupra seront au nombre de sept d'ici 2025, dont quatre d'ici fin 2020. Tous s’appuieront sur les trois piliers de la marque : l’originalité, la sophistication et la performance. Le sport devrait être au rendez-vous, quelle que soit la technologie embarquée, puisque Cupra rimera également avec hybridation et électricité.