Opel Vivaro, une arrivée imminente

La nouvelle génération du Vivaro, le fourgon intermédiaire d’Opel, sera disponible à la commande dès le mois de février. La base du VUL est connue puisqu’il s’agit d’un clone des Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Toyota Proace.

Quelques semaines après avoir dévoilé son nouveau Zafira ayant pour base les Peugeot Traveller et Citroën SpaceTourer, Opel présente aujourd’hui son nouveau Vivaro, la déclinaison utilitaire, un clone des Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Toyota Proace. Les synergies au sein du groupe PSA sont à l’œuvre.

A l’instar de ses compères, le Vivaro est décliné en trois longueurs (4,60 m, 4,95 m et 5,30 m), son volume de chargement monte jusqu’à 6,6 m3, sa charge utile peut atteindre 1 400 kg, sa capacité de remorquage s’élève à 2 500 kg et sa hauteur est contenue à 1,90 m. Opel insiste également sur le fait que l’utilitaire soit disponible en versions fourgon tôlé, cabine approfondie pouvant accueillir jusqu’à six passagers et en Combi-monospace moins sophistiqué que le Zafira Life.

Une version électrique en 2020

Le Vivaro, qui sera disponible à la commande à partir du mois de février, se veut également riche en équipements. Opel s’adresse par exemple aux utilisateurs évoluant sur terrains difficiles avec le système de motricité renforcée IntelliGrip, la finition Chantier offrant une garde au sol rehaussée et une protection du soubassement, ou encore la transmission intégrale fournie par Dangel. Pour les clients à la recherche de solutions pratiques, le Vivaro peut être doté de portes latérales coulissantes à ouverture automatique ainsi que du dispositif Flex-Cargo qui permet de glisser des objets longs (jusqu’à 4,02 m en version longue) sous le siège passager avant et d’utiliser le dossier du siège central comme une table de travail.

La sécurité est bien entendu à l’ordre du jour avec des équipements assez rares dans l’univers du VUL. Parmi eux, citons l’affichage tête haute, la reconnaissance des panneaux de circulation, l’assistance au maintien dans la voie, l’alerte de somnolence, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique. La technologie s’invite également à bord avec les systèmes d’infodivertissement Multimedia Radio et Multimedia Navi Pro s’accompagnant d’un écran tactile de 7 pouces.

Enfin, en attendant la présentation des motorisations thermiques, Opel annonce que le nouveau Vivaro sera décliné en version 100 % électrique en 2020.