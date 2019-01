J-P Lempereur : "Dépasser les 15 000 véhicules en 2019"

L'opérateur nordiste a réuni lors de sa traditionnelle convention, l'ensemble de ses collaborateurs et les dirigeants des marques qu'il distribue. L'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de dévoiler la feuille de route du groupe.

C'est devenu une tradition. Depuis plusieurs années, Jean-Paul Lempereur a pour habitude de tenir une convention annuelle au cours de laquelle l'opérateur artésien réunit, bien sûr, l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi les dirigeants de toutes les marques qu'il commercialise. Ces derniers étaient au nombre de onze cette année.

Outre les quelque 500 personnes qui avaient bravé l'épisode neigeux de ce 22 janvier 2019 pour se rendre au stade de Liévin, Jean-Paul Lempereur avait également convié quelques guest-star pour venir animer la soirée. Parmi elles, Denis Brogniard, ami du distributeur, et qui jouait le rôle d'anchorman, ou encore Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Gilles Maillet (Facebook) ou encore Olivier Guillemot (GarageScore) sont également montés sur scène à l'invitation du distributeur.

C'est donc sous le slogan "Ensemble explorons l'avenir autrement" que Jean-Paul Lempereur est d'abord revenu sur l'exercice écoulé. Une année 2018 plutôt réussie pour le groupe du Nord : en effet, le dirigeant s'était fixé un total de 12 622 véhicules commercialisés et finalement, ce sont 14 020 unités qui ont été écoulées par le groupe de distribution avec ses 22 sites (5 684 VN, 4 829 VO, 3 507 VOM).

Ouvertures et inaugurations

Une année au cours de laquelle les ouvertures et autres inaugurations ont été légion : Volvo à Douai, Mini Store à Dechy, un site FCA encore à Douai, la prise du panneau Mazda à Bruai-la-Bussière, la création d'une école de formation et l'ouverture d'un centre de lavage, furent les nombreux accomplissements durant ces 12 derniers mois.

Outre l'activité VN et VO, le distributeur a aussi tenu à souligner les performances réalisées dans le domaine de l'après-vente. En effet, le groupe a réalisé un CA main-d’œuvre de 9,134 millions d’euros, pour un total de 143 000 heures facturées. En outre, le CA PR externe a atteint 3,45 millions d'euros (avec une perte de 190 000 euros pour les pièces Opel externalisées sur un plateforme PSA, NDLR) quand le CA PR vers les ateliers du groupe s’établit à 17,5 millions d’euros (en progression de 2 millions d’euros).

Des objectifs à plus de 15 000 VN/VO

C'est logiquement après la diffusion de ces résultats que Jean-Paul Lempereur s'est penché sur l'avenir du groupe et notamment sur l'exercice 2019 où il compte "dépasser les 15 0000 véhicules commercialisés" (cf tableau marque par marque). Un avenir qu'il souhaite tout aussi réussi que les 30 dernières années passées à façonner son groupe : "Si j'ai la fierté d'avoir réussi à attirer mon fils Maxence au sein du groupe et qui prendra sans doute la suite, je suis reparti pour au moins 10 ans. Et si le monde de la distribution change et évolue, je ne répondrai pas aux éventuels chants des sirènes car ce sont toujours et encore la passion et la volonté qui m'animent", a-t-il déclaré.



Un pop-up store permanent et un superviseur VO groupe

Outre ses objectifs volumétriques, Jean-Paul Lempereur a aussi annoncé quelques décisions stratégiques qui permettront au groupe "d'évoluer encore un peu plus dans le bon sens". Ainsi, l'entreprise se dotera en fin de cette année d'un nouveau siège social où la plupart des activités seront situées. Par ailleurs, Eric Roulleau vient d'être nommé superviseur VO pour l'ensemble du groupe. Il prendra ses fonctions le 1er mars prochain avec une mission centrée sur le pricing des buy back et des estimations des reprises. Le centre d'appels du groupe devra "encore évoluer et les vendeurs monter en compétences".

Enfin, Jean-Paul Lempereur souhaite créer un pop-up store au sein de la galerie commerciale de Noyelles-Godault où transitent plus de 12 millions de visiteurs par an. L'ouverture de ce pop-up store devrait être effective en novembre prochain et porter le nom de Brand Store by Groupe Lempereur ou de Rond-Point by Groupe Lempereur. Sa particularité ? "Il sera permanent et chaque marque que je distribue y sera représentée à tour de rôle tous les mois".

Résultats 2018 et objectifs 2019 pour marques distribuées par le groupe Lempereur