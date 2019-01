Enterprise Holding veut intégrer Deem

Partenaire d'Entreprise Holding depuis 2011, la plateforme de réservation et de technologie de voyage, Deem, pourraient être rachetée par le géant de la location de véhicules qui souhaite élargir son portefeuille.

Enterprise Holding dévoile son jeu. La compagnie américaine de locations de véhicules a révélé son intention de se porter acquéreur de Deem, la plateforme qui propose une suite logicielle dédiée à la planification de voyages. Le groupe entend ainsi explorer de nouveaux territoires, en élargissant son portefeuille de services. Les deux parties se connaissent depuis 2011 et la mise en place d'une collaboration, à la suite de l'entrée d'Enterprise Holding au capital de Deem.

"La combinaison de la propriété intellectuelle et du talent technologique de Deem représente une occasion importante pour Enterprise Holdings d'améliorer et d'élargir davantage notre portefeuille de services ", a déclaré Greg Stubblefield, vice-président exécutif en charge de la stratégie pour Enterprise Holdings, qui détient les marques Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car. Enterprise et Deem offrent ensemble des solutions de transport et de voyage à leurs clients, alors que plus de 50 000 entreprises et les plus grandes sociétés de gestion de voyages au monde utilisent déjà le logiciel de voyage et de transport de ce dernier.

Pour mémoire, Deem fournissait notamment la technologie derrière le système de réservation en ligne d’Enterprise Holdings à destination des PME, EHIDirect, avant de s’associer pour le lancement de la marque National Car Rental sur le marché chinois. En cas de succès de l'opération lancée par le groupe de location, cette transaction procurerait à Deem une injection de capitaux et de ressources pour l'aider à élargir davantage sa feuille de route en matière de produits et à accélérer leur développement et amélioration.