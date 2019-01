Le marché européen du VUL atteint un record décennal

Pour la première fois depuis 2007, le marché des VUL en Europe a dépassé les deux millions d’unités malgré les derniers mois 2018 plus compliqués.

C’est un record pour le marché européen du VUL : le cap des deux millions d’immatriculations a été franchi avec succès, ce qui n’était plus arrivé depuis 2007. Ainsi, ce sont 2 058 755 unités qui ont été écoulées l’an passé, soit une progression de 3,1 % par rapport à 2017.

Et ce, malgré une fin d’année difficile, comme durant le mois de décembre où les immatriculations de VUL ont flanché de 2,4 % avec d’importantes chutes pour l’Italie (-11,5 %), le Royaume-Uni (-8,8 %) et l’Allemagne (-3,2 %) tandis que l’Espagne et la France ont enregistré des croissances respectives de 9,9 et 2,9 %.

Des résultats mensuels à l’image de l’année 2018 complète : des hausses pour l’Espagne et la France, des replis pour le Royaume-Uni et l’Italie. Avec le cap des 200 000 unités de nouveau atteint, l’Espagne affiche une progression de 7,8 % soit 214 553 VUL. En France, la demande en VUL s’est accrue de 4,6 % à plus de 450 000 unités.

L’Allemagne, malgré des résultats très mitigés en fin d’année, ressort avec une hausse de 5,5 % à près de 286 000 VUL. Année noire en revanche pour l’Italie, victime d’une chute de 6 % soit 181 590 VUL mais aussi pour le Royaume-Uni, notamment pénalisé par le Brexit, avec comme conséquence un recul de 1,3 % soit environ 357 000 unités.