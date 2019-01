Skoda complète sa gamme de SUV avec son Kamiq

L’année 2019 promet d’être dynamique pour Skoda qui lancera deux modèles entièrement nouveaux. Après la berline compacte, Scala, ce sera au du petit SUV, baptisé, Kamiq d’être sur le devant de la scène.

Après une année 2018 marquée par des niveaux record de commandes, de ventes et de rentabilité, Skoda compte bien entretenir la dynamique. La marque tchèque vient d’annoncer le nom du troisième pilier de sa gamme de SUV : le Kamiq. Un patronyme déjà connu chez Skoda puisqu’il a déjà été attribué au crossover urbain destiné à la Chine et dévoilé en avril dernier. Le petit frère des Karoq et Kodiaq viendra donc à la fin de l’année soutenir les ventes de Skoda, après une présentation officielle au salon de Genève en mars.

Peu de détails ont pour le moment été révélés sur ce nouveau modèle, si ce n’est qu’il sera produit à partir de la plateforme modulaire MQB, permettant une électrification des modèles. Pour le reste, le constructeur évoque les attributs classiques d’un crossover urbain tels que « l’agilité », la « position de conduite surélevée » ou encore une « meilleur garde au sol », sans oublier de citer la disponibilité de systèmes d’assistance et des solutions Simply Clever qui ont longtemps constituées sa marque de fabrique.

Les SUV montent en puissance chez Skoda

Reste que ce modèle sera source de volume additionnel pour le tchèque qui affiche des ambitions élevées en France dans les années à venir. Dans le cadre de son nouveau plan triennal, Skoda souhaite atteindre 2 % de part de marché en 2021 contre 1,45 % à l’heure actuelle, avec comme objectifs en 2019, un volume de ventes en hausse de 13 % par rapport à 2018 soit 36 000 ventes. Le Kamiq, commercialisé en octobre, devrait donc bien apporter sa pierre à l’édifice, aux côtés de la Scala mais aussi de la Superb restylée. Et permettre au constructeur de couvrir 80 % de l’ensemble des segments.

Mais il devrait aussi contribuer à faire monter en puissance le poids des SUV dans les ventes totales du constructeur. En France, le mix de ventes est encore essentiellement assuré par les berlines et les breaks. Pour preuve, la Fabia a représenté 9 900 immatriculations (+0,4 %) sur le 31 423 totales enregistrées en 2018, tandis que l’Octavia s’est écoulées à 7 034 exemplaires soit un recul de 1,7 %. La Superb a quant à elle trouvé 3 405 preneurs (-1,5 %). Ensemble, ces trois modèles ont pesé pour 20 339 VP soit près de 65 % des ventes des constructeurs. Ce sont cependant bien les SUV qui ont affiché les plus fortes croissances, avec, en tête, la Karoq vendu à plus de 4 600 unités soit une bond de 1540 % puis le Kodiaq avec 4 232 exemplaires soit une progression de 40,7 %.