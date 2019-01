Près de 4 000 VN supplémentaires pour GCA en 2018

Alors qu'il vient de faire le bilan de l'exercice 2018 avec toutes ses équipes, le groupe GCA, dirigé par David Gaist, fait état d'une progression de son volume VN de 27 % à 18 071 véhicules commercialisés.

C'est à Agadir au Maroc dans la semaine du 11 au 14 janvier 2019 que David Gaist, président du groupe GCA, avait réuni l'ensemble de ses équipes lors de sa tradition convention annuelle.

Un séminaire au cours duquel les équipes ont pu participer à différents ateliers sur l’après-vente, les ventes de 2018 et objectifs 2019 ainsi que les nouveaux process à adopter en concession. L’occasion également de présenter le remaniement de l’après-vente dans le groupe.

"Si nous en sommes là aujourd’hui c’est parce que nous avançons tous les jours tous ensemble. Professionnalisme, valeurs humaines et partage. Voilà ce qui fait la force de notre groupe, voilà ce qui fait l’essence même de nos relations avec les personnes qui chaque jour franchissent les portes de nos concessions. Continuez ainsi, vous êtes géniaux", a notamment déclaré David Gaist à l'occasion de présenter les résultats du groupe.

Des résultats très satisfaisants pour le groupe GCA. En effet, l'opérateur a conclu l'exercice 2018 avec 18 071 VN et 14 129 VO contre 14 195 VN et 12 689 VO un an plus tôt, soit une progression de 27 % en l'espace d'un an sur les véhicules neufs. Le groupe a par ailleurs réalisé un CA 585 millions d'euros et compte 53 concessions pour 810 collaborateurs.





Des chiffres qui risquent encore d'évoluer en 2019 au regard des récentes acquisitions de l'opérateur. En effet, celui-ci s'est à nouveau développé en fin d'année en reprenant les deux sites de Livry Auto Sport à Livry-Gargan (93) et Garges les Gonesses (95) dans la marque Toyota dont il est le premier distributeur en France.