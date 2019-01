Nouveau FordStore pour le groupe Parot

Le groupe Parot a inauguré, jeudi 24 janvier 2019, à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, un nouveau site arborant le concept architectural de la marque à l'Ovale Bleu. C'est le troisième du genre pour l'opérateur après ceux d'Angoulême et des Ulis.

Et de trois ! Après Angoulême (16) et les Ulis (91), le troisième FordStore vient d'ouvrir ses portes au sein du groupe Parot. Le site situé à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans avait été racheté par l'opérateur fin 2016 au groupe Behra. Repensée, redessinée et surtout arborant les nouveaux concepts architecturaux de la marque, la concession est donc officiellement devenue un FordStore qui s'étend sur plus de 2 200 m².

Un FordStore se veut être l'emblème des sites Ford dans un réseau. Ainsi, il est conçu comme un magasin "premium" et se doit d'offrir la meilleure expérience d'achat possible à ses clients. Le showroom est notamment équipé de tablettes et d'un mur d'images permettant au visiteur de configurer son véhicule.

Plus d'1,5 million d'euros a été investi pour le groupe pour la rénovation de cette concession orléanaise qui compte 35 salariés et qui devrait écouler 375 VN cette année. "Nous sommes ravis d'ouvrir notre 3ème Ford Store ici à Orléans. Nous allons pouvoir offrir aux habitants de l'agglomération et sa région une expérience de haut niveau. Cet évènement témoigne de la confiance réciproque qui existe entre Ford et le groupe Parot, partenaires depuis plus de 30 ans", a témoigné Alexandre Parot lors de l'inauguration.





Le groupe Parot est en effet un distributeur historique de la marque américaine avec laquelle il compte 21 sites en France avec près de 5 000 VN écoulés (en 2017). Outre Ford, le groupe distribue les marques BMW, Mini, FCA, Mazda, Mitsubishi. Fin 2017, il avait écoulé au total près de 7 000 VN pour un CA de 440,5 millions d'euros et s'était classé 51ème du Top 100 du JA.