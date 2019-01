Le CNPA s'inscrit dans le "Grand débat national" du Président de la République

Le CNPA a pris la décision d'apporter sa pierre au grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Quatre thèmes ont été retenus : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l'organisation de l'Etat et des services publics.



10 % des contributions figurant dans le cahier de doléances du grand débat national, lancé par Emmanuel Macron, évoquent les transports et la mobilité ! Il faut dire que le mouvement des Gilets jaunes, en novembre 2018, a pris naissance sur la grogne liée à la hausse de la fiscalité des carburants qui suivait déjà un mécontentement général suite à l'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur les voies nationales.

Quoi de plus logique que le CNPA s'empare également de ces propositions et contribue à ce grand débat qui s'organise depuis le 15 janvier et jusqu'au 15 mars 2019. Le syndicat appelle donc ses adhérents à organiser des réunions, dont la tenue aura lieu jusqu'au 4 mars afin de pouvoir recueillir les propositions. Toutes ces réunions devront au préalable être déclarées sur le site www.granddebat.fr (une participation directe peut également être prise en compte sur grand.debat@cnpa.fr) et répondre à l'une des quatre thématiques choisies par le gouvernement :

- La transition écologique : Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ?

Pour le CNPA, cette question met en lumière la problématique de la vision très classique des gouvernements, centrée sur la voiture neuve. Ainsi, il est fondamental d'aborder la question du parc des véhicules existants pour réussir la transition écologique. Le gouvernement a renforcé le dispositif de la prime à la conversion, qui contribue au renouvellement du parc mais la complexité du système le rend souvent illisible. De même, l'annonce du report de l'évolution du contrôle technique au 1er juillet 2019 relance, selon le CNPA, la question de l'entretien du parc des véhicules anciens.

- La fiscalité et les dépenses publiques : Quels sont les bons prélèvements ? Quel est le bon niveau de dépense ? Qu'est-ce qu'une fiscalité efficace et compétitive ?

La contribution de l'automobile au budget de l'Etat s'élève à 63 milliards d'euros par an. Rédiger un inventaire de l'ensemble des taxes mises en œuvre dans l'automobile semble aujourd'hui indispensable, afin de donner plus de lisibilité aux dispositifs existants et favoriser une stabilité réglementaire pour les entreprises comme les particuliers.

- La démocratie et la citoyenneté : Comment mieux associer les citoyens à la prise de décisions ? Comment mener une politique d'intégration plus efficace et plus juste ?

Le CNPA souhaite ouvrir une réflexion sur l'adaptation de la règlementation relative aux syndicats et aux associations.

- L'organisation de l'Etat et des services publics : Comment organiser la présence de l'Etat et des services publics sur le territoire national ?

Le CNPA regrette qu'aujourd'hui les problématiques liées à la mobilité soient segmentées entre plusieurs ministères. Sans changement de méthode et par exemple la création d'un ministère de la mobilité, l'ensemble des enjeux ne sera jamais totalement envisagé.