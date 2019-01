Renault Clio : virage haut de gamme

Dotée d’un habitacle entièrement revisité, la nouvelle génération du modèle phare de la marque au losange prend le chemin du haut de gamme. Au menu, des écrans tactiles grand format, des matériaux plus qualitatifs et des ambiances multiples.

En attendant la révélation de son design extérieur, prévue pour demain, la nouvelle génération de la Clio, la cinquième depuis 1990, dévoile son habitacle. Les clichés diffusés par Renault parlent d’eux-mêmes : la berline monte ostensiblement en gamme. La marque au losange gomme ainsi le principal défaut de la mouture précédente, dont les plastiques bas de gamme et la présentation banale ont été la cible de maintes critiques. Cela n’a toutefois pas empêché la Clio IV de devenir un succès commercial avec près de 150 000 ventes cumulées en France en 2018 (VP + VUL).

« La cinquième génération de Clio est très importante pour nous car il s'agit du best-seller de son segment, de la deuxième voiture la plus vendue en Europe, toutes catégories confondues. C’est une icône, la dernière-née de la saga Clio, qui reprend le meilleur des générations précédentes. A l'intérieur, c'est une véritable révolution, avec une amélioration notable de la qualité perçue, plus de sophistication et une forte présence technologique. C'est la meilleure des Clio », assure Laurens van den Acker, le directeur du design industriel du groupe Renault.

Deux écrans digitaux

Ainsi, outre ses matériaux de meilleure qualité sur la planche de bord, les panneaux de porte et le contour de la console centrale, la nouvelle Clio fait la part belle aux écrans digitaux. Le « Smart Cockpit » accueille une tablette verticale de 9,3 pouces légèrement courbée, plus grande que celle proposée sur l’Espace ou la Talisman. Orientée vers le conducteur, elle propose le nouveau système connecté Easy Link regroupant la navigation, l’univers multimédia et les réglages Multi-Sense. Le combiné d’instruments bascule lui aussi dans l’univers du digital avec un écran TFT proposé en 7 ou 10 pouces. Cette dernière version permet de déporter les informations de navigation.

La planche de bord, qui se découpe ici en trois parties, intègre par ailleurs des éléments esthétiques personnalisables (huit ambiances intérieures au catalogue) et des boutons « piano » à la mode Peugeot. La console centrale, un brin surélevée, a aussi été soignée avec un levier de vitesses court, des rangements intégrés et un système de recharge de téléphone par induction.

Renault apporte enfin quelques informations quant aux futurs développements de ce modèle. La Clio V bénéficiera d’ici 2022 d’une motorisation hybride E-Tech et de systèmes menant à la conduite autonome.