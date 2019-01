BlaBlaCar passe sous Google Cloud

Le groupe BlaBlaCar va organiser la migration de sa plateforme servicielle. Il a retenu l'univers Cloud de Google pour ouvrir une nouvelle ère.

BlaBlaCar résidera désormais dans le Cloud de Google. Le groupe français a fait savoir, le 25 janvier 2019, qu'il a retenu le service de la société californienne pour héberger ses activités et que l'exercice 2019 sera en grande partie consacré à transférer progressivement ses données opérationnelles chez son nouveau prestataire.

Le spécialiste du co-voiturage, et néo-opérateur de cars de voyage, entend gagner en souplesse d'exécution. Cela permettra de gérer avec plus d'efficacité le trafic d'utilisateurs et les pics saisonniers, mais également d'accroitre la puissance de calcul disponible pour la planification d'itinéraire.

Olivier Bonnet, VP Engineering chez BlaBlaCar, a souligné les besoins toujours plus importants des data scientists de son équipe. "Cette transition devrait aussi représenter un gain de temps. Nos ingénieurs effectueront moins d’opérations de maintenance sur les data centers pour consacrer davantage de temps à des couches plus hautes et plus proches de leur cœur de métier", a-t-il insisté par ailleurs.

A ce jour, BlaBlaCar revendique une communauté de 65 millions d'utilisateurs, conducteurs comme passagers. Chaque année, la plateforme voit son volume d'activité progresser de 40 %. Pour Google, il s'agit d'une nouvelle victoire, dans l'industrie de la mobilité, après le contrat signé avec Renault-Nissan-Mitsubishi, en septembre dernier.

Microsoft Azure et Amazon Web Services disputent à la firme de Mounain View les parts de marché à saisir chez les constructeurs, les équipementiers et les opérateurs de nouvelles mobilités.