La nouvelle Clio déclinée en une version hybride

Renault a levé le voile sur le design extérieur et donné plus de précisions sur la nouvelle mouture de sa Clio. Cette 5e génération inaugurera une version hybride mais aussi une nouvelle griffe R.S. Line.

Fin du suspens pour la nouvelle Clio : après avoir révélé son intérieur hier, Renault dévoile aujourd’hui l’extérieur de son modèle porte-drapeau, best-seller du groupe à travers le monde et leader du segment B sur le Vieux Continent. Alors que les évolutions à bord du véhicule ont été significatives, avec une vraie volonté d’offrir un intérieur plus qualitatif, les équipes de la marque au losange ont été moins généreuses en nouveautés sur le volet design extérieur. La Clio cinquième génération affiche une longueur de 4,048 mètres, soit 14 mm de moins que sa prédecesseuse, ainsi qu’une hauteur abaissée de 30 mm soit 1,440 m. La largueur elle s’établit à 1,789 m. Avec comme résultat, un modèle qui gagne en dynamisme.

Un dynamisme accentué par, à l’avant, un capot paré de nervures, une calandre plus imposante et un bouclier avant davantage marqué. Les feux ont adopté la signature lumineuse en forme de C, avec, à l’avant, une technologie LED dès le premier niveau de de finition. La stratégie de modernisation du modèle se traduit notamment par une ligne chromée autour du vitrage latéral et à l’arrière, des déflecteurs d’air au niveau des passages de roues à l’avant, un hayon affleurant au bouclier, et des poignées de porte arrière intégrées au vitrage latéral, déjà présentes sur la précédente génération.

Une version hybride au catalogue

Côté motorisation, peu de détails ont pour le moment été révélés par Renault. La marque indique toutefois que la Clio 5e génération constituera le premier pilier de la gamme des 12 modèles électrifié proposée à l'horizon 2022. Basée sur la plateforme CMF-B, la berline compacte recevra ainsi la motorisation hybride E-Tech. Autre annonce de taille, l’inauguration par le modèle d’une nouvelle griffe de Renault Sport, baptisée R.S Line, qui remplacera progressivement l’actuelle GT-Line. La marque promet « plus de sportivité dans les lignes extérieures et le design intérieur » pour un modèle qui adoptera les codes design de Renault Sport. Avec, à la clé, à l’extérieur, la lame en carbone F1, une grille de calandre en nid d’abeilles, des jantes alliage 17’’ et, à l’intérieur, notamment, des sièges sport, des inserts au look carbone, un volant sportif ainsi qu’un pédalier en aluminium.

Plus de détails sur les motorisations, finitions, équipements et prix devraient être dévoilés à l’occasion du Salon de Genève en mars où la nouvelle Clio prendra son premier grand bain de foule.