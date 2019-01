Primes à la conversion : vers un remboursement total début février 2019

L’Agence des Services et des Paiements aurait réceptionné un peu plus de 137 millions d’euros destinés à rembourser les concessionnaires de l’avance réalisée au titre de la prime à la conversion.

Les concessionnaires devraient enfin voir arriver sur leurs comptes en banque le remboursement des primes à la conversion validées jusqu’au 14 janvier 2019. Selon nos informations, l’Agence des Services et des paiements aurait réceptionné un peu plus de 137 millions d’euros et aurait procédé à la mise en paiement de plus de 102 millions d’euros.

Une somme qui devrait permettre de couvrir l’intégralité des avances réalisées par les réseaux de distribution. Les bénéficiaires devraient voir leur compte bancaire crédité entre le 31 janvier et le 4 février 2019.

Pour mémoire, le gouvernement avait promis une nouvelle organisation pour le remboursement ces primes. Jusqu’au 31 décembre 2018, celui-ci passait par un compte d’affectation spécial mais désormais c’est directement l’ASP, par le biais du ministère de la Transition écologique qui gère le système, à la demande du CNPA.