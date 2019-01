Un configurateur Citroën sur Facebook Messenger

A l’occasion de la commercialisation de son C5 Aircross, Citroën propose sur la messagerie instantanée Facebook Messenger un configurateur en réalité augmentée pour son C5 Aircross.

C’est un fait, les clients et prospects automobilistes débutent immanquablement leurs recherches de véhicule sur le web, et, plus particulièrement, sur leur Smartphone. C’est dans ce contexte que Citroën a voulu aller plus loin en leur donnant la possibilité de configurer leur futur C5 Aicross, via l’application mobile Messenger, service de messagerie instantanée adossée à Facebook. C'est en se rendant sur l’adresse www.m.me/SUVC5Aircross que les internatutes peuvent trouver le configurateur en réalité augmentée.

A noter que cette fonctionnalité est bien uniquement disponible via l’application mobile et non pas sur ordinateur, et voici pourquoi : le démarrage de la configuration active l’appareil photo du Smartphone où l'internaute découvre, dans l’environnement qu’il souhaite et à 360 degrés, le SUV. La configuration lui permet de choisir, pour l’extérieur, la teinte de carrosserie, la couleur du toit biton, l’option toit ouvrant, les jantes, le pack color, et à l’intérieur, l’ambiance de son choix. Pas question en revanche de jouer sur le choix des finitions ou d’ajouter une foule d’options : la version Shine du C5 Aicross est d’office proposée sur le configurateur.

Discuter du véhicule avec le Chatbot

Une fois la configuration terminée, l’application génère un code de personnalisation permettant à l’utilisateur de télécharger une fiche récapitulative de sa configuration sur la conversation Messenger. Le chatbot de cette conversion est en mesure de discuter du véhicule, de son prix et de ses caractéristiques techniques. Avec, pour clôturer l’échange, deux possibilités : la réservation d’un essai du modèle dans une concession ou une demande d’offre commerciale. Avec cette fonctionnalité bâtie via Facebook Messenger, application la plus utilisée en France, Citroën espère bien toucher une part des 27 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

« Au delà de l’innovation et de la viralité de l’opération, cette fonctionnalité représente un véritable levier drive to store afin de booster les essais du véhicules dans nos points de vente », souligne Laurence Hansen, directrice marketing Citroën France.