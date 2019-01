Le groupe Bodemer recrute à tout-va

L'opérateur breton lance en février une grande opération de recrutement rythmée notamment par plusieurs job dating. Plus de 50 postes dans les métiers de l'après-vente sont à pourvoir.

Le groupe Bodemer cherche à étoffer ses équipes en après-vente. En effet, le groupe de distribution breton, dont le siège est à Saint-Brieuc (22), lance une grande opération de recrutement afin de pourvoir plus de 50 postes dans les différents métiers de l'après-vente : mécanicien, carrosserie, peinture, conseiller service et chef d'atelier.

"Les candidats intéressés vont pouvoir rencontrer les salariés, chefs d'ateliers et compagnons du groupe Bodemer pour échanger et proposer leurs candidatures lors des Job Dating organisés en février", explique ainsi le groupe de distribution.

Plusieurs dates ont d'ores et déjà été fixées pour ces job dating qui se dérouleront dans certaines villes où le groupe est présent via ses concessions Renault : Saint-Brieuc et Quimper (20 février), Vannes et Morlaix (21 février), Saint-Lô et Lorient (27 février) et Cherbourg (6 mars).

Chaque année, le groupe Bodemer investit plus d'un million d'euros dans les dispositifs de formation pour ses 1 200 collaborateurs. Fin 2018, les alternants représentaient plus de 7 % des effectifs pour des diplômes allant du CAP au Bac+5.

Le groupe Bodemer est un des plus importants groupes de distribution français. 14ème du dernier Top 100 du JA, il avait écoulé avec les marques Renault, Nissan, Dacia et Alpine, 18 933 VN en 2017 ainsi que 7 951 VO pour un CA de 543 millions d'euros. Le groupe est présent sur un large territoire allant de la Bretagne à la Normandie.