La Chine veut relancer son marché automobile

Le gouvernement vient de dévoiler un vaste plan au service de la consommation avec un large volet automobile. Les modèles hybrides et électriques devraient être au centre des incitations et le marché du VO devrait aussi voir ses règles s'assouplir.

En 2018, pour la première fois depuis 20 ans, le marché automobile chinois a reculé. Certes, il s'est encore vendu plus de 22,4 millions de véhicules dans le pays mais la baisse a été de 5,8 %. D'une manière plus large, les indicateurs macroéconomiques du pays laissent apparaitre un essoufflement de l'économie.

Pour remédier à cela, le gouvernement a annoncé une salve de mesures et subventions pour relancer la consommation et notamment l'achat de véhicules. Dans un document mis en ligne, la puissante agence de planification étatique (NDRC) liste, sans toutefois les détailler, des "subventions appropriées" destinées à relancer le marché automobile chinois qui a souffert de la suppression d'un rabais fiscal et de la guerre commerciale sino-américaine.

"Selon les conditions locales", des primes pourront ainsi être accordées pour l'achat d'un nouveau véhicule, ou pour le remplacement dans les zones rurales d'un camion ou d'une voiture par un modèle neuf, indique la NDRC. Ces aides bénéficieront plus spécifiquement aux véhicules hybrides ou électriques, et les restrictions encadrant le marché des voitures d'occasion seront assouplies, assure l'agence. (avec AFP)