Gerrit Marx remplace Pierre Lahutte à l’ACEA

L’association des constructeurs européens d’automobiles annonce que Gerrit Marx, le nouveau président d’Iveco, succède à Pierre Lahutte au poste de président du conseil d’administration des véhicules commerciaux.

Pierre Lahutte n’est plus le président du conseil d’administration de la branche véhicules utilitaires de l’ACEA. Une décision logique dans la mesure où il n’est plus le président d’Iveco. L’association européenne, qui défend les intérêts des principaux constructeurs continentaux de véhicules commerciaux (DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania, Véhicules utilitaires Volkswagen et groupe Volvo), annonce que Gerrit Marx, son remplaçant par intérim au sein du groupe CNH Industrial, lui succède.

Diplômé d’un MBA de l’Université RWTH d’Aachen, en Allemagne, Gerrit Marx a été nommé président des véhicules commerciaux et spécialisés du groupe CNH Industrial en janvier 2019. Suite au départ de Pierre Lahutte courant janvier, il a également été propulsédirecteur commercial par intérim de la marque Iveco. Son mandat au sein de l’ACEA sera d’une année.