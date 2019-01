Hyundai France vise les 38 000 VN en 2019

Après un record d'immatriculations en 2018, la marque coréenne vise une croissance de près de 7 % de ses volumes en 2019. Pour ce faire, Hyundai compte sur sa gamme de produits équilibrée et sur un réseau mieux structuré.

L'exercice 2018 restera dans les annales de Hyundai France. En effet, la marque a battu son record de ventes sur le marché français en atteignant 35 542 VN, en progression de 20,2 %, et une part de marché de 1,64%. "C'est tout simplement notre meilleure performance en France depuis 1995 et l'arrivée de Hyundai, une marque jeune, sur le marché français", s'est félicité Lionel French Keogh, directeur général de la marque.

Le dirigeant peut se réjouir de ces résultats puisque quatre ans plus tôt, en 2014, la marque n'avait même pas atteint les 18 000 unités (17 165 VN). Mais c'est vers l'avenir que regarde Hyundai France car cette dernière fait valoir de nouvelles ambitions pour viser en 2019 "les 38 000 VN" soit près de 7 % de croissance.

Kona, premier modèle de la gamme en 2019

Au-delà du simple constat volumétrique, c'est également la nature des ventes de la marque qui réjouit le dirigeant. En effet, portée ces dernières années par la réussite de son SUV Tucson (36 161 VN écoulés depuis le lancement de la seconde génération en 2015), la marque peut aujourd'hui compter sur l'ensemble de sa gamme et ses 14 modèles pour aller à la conquête de nouveaux territoires. "Il est important de pourvoir s'appuyer non seulement sur une gamme de SUV, mais aussi de berlines/citadines et désormais d'une offre électrifiée large", a ajouté Lionel French Keogh.

En effet, outre le Tucson donc, leader de la gamme (9 212 VN en 2018), la marque peut désormais compter sur le Kona. Le SUV urbain a connu une première année pleine réussie : 6 900 unités neuves commercialisées. Avec l'espoir de faire mieux en 2019 sachant que le Kona existe désormais en version électrique dont les prises de commandes ont augmenté de 20 % depuis sa présentation en octobre. "Kona sera le premier modèle de la gamme en 2019", assène encore le dirigeant.

Outre les SUV, la marque peut aussi compter sur sa gamme de citadines et et berlines comme en témoigne la réussite de l'I20. "Nous avons réalisé sur le segment B une performance, compte tenu de la concurrence sur le marché français, avec 8 570 unités écoulées. En outre, la prime à la conversion nous a aussi un peu aidé et il se pourrait que ce soit encore le cas en 2019", confesse le dirigeant français.



1,3% de rentabilité pour le réseau



Enfin, la gamme électrifiée et ses 5 modèles, appelée Blue Drive chez Hyundai, devrait prendre encore plus d'ampleur. "Nous disposons à l'heure actuelle d'une des gammes les plus larges et les plus électrifiées du marché", se justifie le directeur général. De 1 000 véhicules propres écoulés en 2018, la marque compte en commercialiser 2 700 unités cette année. "Notre mix pourrait compter jusqu'à 20 % de produits électrifiés en 2019", ambitionne Lionel French Keogh.

Enfin, Hyundai peut compter sur des infrastructures prêtes à soutenir ses ambitions commerciales : un réseau de 188 points de vente qui s'est vu consolider de 8 représentations supplémentaires en 2018 et surtout pérenne : "la rentabilité devrait atteindre 1,3 % mais avec un CA moyen en hausse de 13 %".

Immatriculations de Hyundai France par modèles en 2018