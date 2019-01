Faurecia s'active sur le dossier Clarion

Le groupe Faurecia a reçu le feu vert des autorités pour passer à la prochaine étape de son plan de reprise des activités de Clarion.

Les choses se concrétisent pour Faurecia. Conformément à l'annonce faite par le groupe français, le 26 octobre 2018, une offre de reprise des activités de Clarion a été formulée le 30 janvier 2019, auprès de la bourse de Tokyo. Une nouvelle étape dans le processus de rachat déclenchée par la validation du projet par les autorités compétentes. Les actionnaires de Clarion auront la possibilité d'apporter leurs actions à l'offre jusqu'au 28 février 2019. Le prix offert sera de 2 500 yens par action (environ 20 euros).

Le conseil d'administration de Clarion a affiché son plein soutien à l'offre publique d'achat de Faurecia et recommande à ses actionnaires d'y apporter leurs actions. En vertu de l'accord signé le 26 octobre 2018, Hitachi s'est engagé à apporter l'ensemble de ses actions (63,8 % du capital de Clarion) à l'offre de Faurecia. Le français prévoit la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion, si cela s'avère nécessaire après clôture de son offre.

L'acquisition de Clarion permettra à Faurecia de créer une nouvelle activité basée au Japon, baptisée Faurecia Clarion Electronics. Elle regroupera les compétences de Clarion, Parrot Faurecia Automotive et Coagent Electronics. Une division qui emploierait près de 9 200 personnes, et plus de 1 650 ingénieurs dédiés aux logiciels.

Grâce à cette acquisition stratégique et complémentaire en termes d'offre technologique, de présence géographique et de portefeuille clients, Faurecia entend se positionner comme un acteur majeur de l'intégration systèmes pour le cockpit, capable d'offrir des expériences utilisateur uniques.