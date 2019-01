Des mouvements dans le réseau Mercedes

Quelques nominations et ouvertures sont venues alimenter les mouvements du réseau Mercedes ces dernières semaines. Les groupes Maurin, Kroely, Lombardot ou BPM en sont les principaux acteurs.

Ça bouge dans le réseau Mercedes ! En effet, la marque vient de nous communiquer les derniers mouvements de ses opérateurs. Parmi ceux-ci, le groupe Maurin s'empare des affaires Auvity à Montluçon et Moulins (03).

Les deux concessions qui distribuent les gammes VP et VL de la marque à l'Etoile appartenaient à Christophe Auvity. Le groupe Maurin poursuit donc son développement de marque mais également territorial en s'installant dans l'Allier.

A Toulon (83), le groupe Lombardot (Sodefi) est nommé sous l'enseigne commerciale Omnium Garage pour ouvrir un nouveau site distributeur et réparateur. De même pour le groupe Paul Kroely nommé à Mulhouse (68), sous l'enseigne Paul Kroely 68, en tant que distributeur et réparateur.

Enfin, à Blois (41) et comme déjà annoncé dans nos colonnes fin novembre 2018, le groupe BPM de Patrick Bornhauser reprend la concession Garage Malard. Le groupe BPM renforce ainsi sa position avec la marque Mercedes avec laquelle il est déjà cinquième distributeur VP et premier opérateur VUL et VI.

En outre, le distributeur consolide sa position dans la région Centre puisqu'il est déjà présent avec la marque à l'étoile à Tours (37) et Orléans (46).