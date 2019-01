L'Alliance reste premier constructeur mondial de véhicules légers en 2018

Selon le périmètre choisi, le premier constructeur mondial est l'Alliance ou le groupe VW. Le podium est complété par le groupe Toyota. Les trois constructeurs sont encore une fois au-delà des 10 millions de véhicules écoulés dans l'année.

Tout dépend du périmètre choisi. En effet, si l'on ne comptabilise que les VP et VUL, l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi peut revendiquer le titre de premier constructeur mondial avec 10,76 millions de véhicules livrés en 2018. Sans ses marques de poids-lourd MAN et Scania, le groupe VW arrive deuxième avec 10,694 millions d'unités et Toyota, sans sa marque de PL Hino (204 000 unités), affiche 10,39 millions d'unités.

En revanche, en intégrant les PL, si cela ne change pas pour Toyota, toujours troisième avec 10,59 millions, le groupe VW gagne ainsi 136 500 unités avec MAN et 96 500 avec Scania, et ravit ainsi la première place avec 10,834 millions.

Dans un communiqué, l'Alliance annonce 10 756 875 véhicules écoulés durant l'année 2018, soit une croissance de 1,4 %. Les ventes de Nissan ont chuté de 2,8 % à 5 653 863 unités alors que celles de Mitsubishi arrivent à 1 218 897 unités (+18 %). Quant au Groupe Renault, il a totalisé 3 884 295 unités (+ 3,2 %).

Le géant allemand Volkswagen avait fait état plus tôt dans le mois d'un nouveau record à 10,83 millions de véhicules (+ 0,9 %), même s'il a connu un deuxième semestre 2018 plus compliqué avec le passage au cycle WLTP sur fond de dieselgate.

Toyota a pour sa part vendu 10,59 millions d'unités (+ 2 %), avec l'ensemble de ses marques (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino). Le géant japonais avait été détrôné en 2016 par le groupe allemand après avoir dominé la scène mondiale de 2008 à 2015, à l'exception de l'année du tsunami de 2011 dans le nord-est du Japon.

Top 3 Mondial VP-VUL

Groupes 2018 Evol. % Alliance RNM 10,76 +1,4 VW Group 10,60 +0,6 Toyota Group 10,39 +



Top 3 mondial VP-VUL-PL