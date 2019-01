Bosch maintient son chiffre d’affaires en 2018

En dépit d’un environnement économique difficile, Bosch a stabilisé son chiffre d’affaires 2018 à 77,9 milliards d’euros. La division solutions pour la mobilité a une nouvelle fois largement contribué aux résultats de l’équipementier.

Les années se suivent et se ressemblent pour Bosch. L’équipementier a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires opérationnel de 77,9 milliards d’euros, soit le même niveau record qu’en 2017. Le groupe aurait pu afficher des résultats plus élevés s’il n’avait pas été pénalisé par des effets de change (à hauteur de 2,1 milliards d’euros) puisque ses ventes ont en réalité augmenté de 4,3 %. Le résultat opérationnel avant résultats financiers et impôts (EBIT opérationnel) approche les 5,3 milliards d’euros. L’EBIT opérationnel devrait donc atteindre 6,9 % du chiffre d’affaires.

Selon Volkmar Denner, président du directoire de Robert Bosch, cette performance est principalement due à l’orientation stratégique adoptée par le groupe de Stuttgart dans l’interconnexion. Bosch a en effet vendu 52 millions de produits connectables à Internet en 2018, soit 37 % de plus que l’année précédente.

Bosch vise un CA de 5 milliards d'euros dans l'électromobilité

Parmi les différentes unités opérationnelles, le secteur des solutions pour la mobilité a également enregistré des résultats positifs avec une progression supérieure à celle de la production automobile mondiale. Selon les chiffres provisoires fournis par le groupe, ses ventes ont augmenté de 2,3 % à 47 milliards d’euros. Hors effets de change, sa croissance s’est établie à 4,7 %. Le dynamisme de l’activité automobile a particulièrement profité à Bosch sur le Vieux Continent, où ses ventes ont grimpé à 41 milliards d’euros, soit une croissance de 2,1 % (+3,7 % hors effets de change).

Pour maintenir sa dynamique dans ce secteur, la fondation investit essentiellement sur les technologies d’électromobilité. En 2018, cette dernière a ainsi acquis 30 projets sur ce marché pour un montant de plusieurs milliards d’euros. Ces derniers jours, le groupe a notamment repris les parts de son partenaire Daimler dans leur co-entreprise EM-Motive. D’ici à 2025, Bosch entend multiplier son chiffre d’affaires par dix dans le domaine de l’électromobilité, à cinq milliards d’euros.