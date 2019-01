Enterprise Holdings passe commande de 100 000 véhicules connectés à General Motors

Le groupe a pour projet de constituer la plus grande flotte de véhicules connectés disponibles à la location courte durée. Pour ce faire, il vient de passer un accord avec General Motors portant sur un volume de 100 000 unités, à livrer dès 2019.

Bataille de chiffres ou stratégies de digitalisation décomplexées ? Trois semaines après que le groupe Avis Budget a confirmé son plan de déploiement de 50 000 véhicules dotés de clés virtuelles, en Amérique du Nord et en Europe, grâce à la technologie de Continental, son concurrent direct, Enterprise Holdings passe commande d'un lot de 100 000 véhicules connectés auprès de General Motors, a-t-on appris ce 30 janvier 2019.

Cette initiative est prise dans l'optique d'optimiser et de simplifier l'expérience client des marques Enterprise, National et Alamo, soutient le groupe. "Il s'agit de notre premier pas vers la constitution d'un parc de véhicules entièrement connecté, a déclaré Christine Taylor, vice-présidente et responsable d’exploitation d'Enterprise Holdings. Nous avons toujours eu conscience de la valeur d'un réseau intégré, cette décision a donc été facile à prendre. Nous continuerons à adopter des solutions technologiques qui rendent la location de voitures plus facile et plus fluide pour nos clients."

Cette signature de bon de commande intervient à la suite d'une première vague de tests concluants qui ouvrent la voie à l'introduction de nouveaux services, comme la digitalisation de la clé. Dès lors General Motors s'est engagé à livrer les véhicules, dont des Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac, dans les agences Enterprise, Alamo et National dès cette année et au cours des 12 prochains mois. Avec 100 000 unités à disposition, le groupe américain pourra revendiquer le titre de loueur en cours d'exploitation de la plus large flotte connectée au monde. Un programme qui ne concernera toutefois pas l'Europe sans un accord similaire avec un constructeur présent sur le Vieux-Continent.