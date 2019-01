Une nouvelle agence pour Je vends votre auto

C'est à Albi que le réseau de vente et d'achat automobile vient d'ouvrir un nouveau point de représentation. Il s'agit du 19e site en France pour Je vends votre auto.com.

Après Troyes (10) en décembre dernier, le réseau en franchise de vente et d'achat de VN et VO, "Je vends votre auto.com", a ouvert sa 19e agence à Albi (81) le 2 janvier 2019. Le nouveau franchisé, passionné d'automobile, a expliqué "avoir été séduit par les valeurs du réseau". C'est ainsi qu'il s'est lancé après avoir bénéficié d'une formation complète de trois semaines.

Cette nouvelle agence albigeoise bénéficie d'un emplacement idéal sur l'une des avenues principales de la ville. Le site dispose d'un hall de 400 m² au sein duquel sont exposés 20 véhicules neufs et d'occasion.

Encore quatre sites à venir

Fondé en 2010 à Barcarès (66) par Frédéric Chaves, la société reprend les principes du dépôt-vente et des services d'une agence immobilière. Chaque agence propose plusieurs formules : le dépôt-vente virtuel ou physique, la reprise éclair et d'autres prestations complémentaires.

Avec l'ouverture de l'agence d'Albi, le réseau de franchise rassemble à ce jour 19 points de vente et a prévu d'ouvrir encore 4 nouvelles agences en 2019 partout à travers la France. "Même plus si possible", nous a fait savoir l'enseigne.

Ela Mesgouez