Le groupe Frey cède l'importation de Toyota en Autriche

Importateur en Autriche depuis 1971, le premier groupe de distribution européen cède la gestion de Toyota et Lexus à Toyota Motor Europe qui créé pour l'occasion la filiale Toyota Austria GmbH (TAT). Le groupe Frey reste toutefois propriétaire de 7 concessions Toyota et 2 Lexus.

Importateur de Toyota depuis 1971 en Autriche, le groupe Frey, premier groupe de distribution en Europe, cédera le 1er mars prochain l'importation de la marque japonaise à Toyota Motor Europe (TME).

Le constructeur prend donc en charge la responsabilité de ses deux marques, Toyota et Lexus, localement et créé par la même occasion une filiale baptiée Toyota Austria GmbH (TAT) et "dévoilera son développement et l'équipe dirigeante prochainement", annonce un communiqué du constructeur.

"Le marché autrichien fait partie des plans de TME dans le développement de la marque en Europe et nous avons décidé d'y investir pour le futur. Nous en profitons pour remercier la famille Frey d'avoir assuré les ventes et le développement des marques Toyota et Lexus depuis 1971", a notamment déclaré Johan van Zyl, président de TME.

S'il cède l'importation des deux marques en Autriche, le groupe Frey, dirigé localement par Anja Frey-Winkelbauer, reste néanmoins propriétaire de 7 concessions Toyota et 2 Lexus. Depuis 1971 et le début de l'aventure avec Toyota, le groupe Frey a vendu plus de 600 000 véhicules des deux marques japonaises en Autriche.



En 2018, Toyota Frey a commercialisé 9 000 Toyota et 400 Lexus neuves. Le réseau de la marque en Autriche se compose aujourd'hui de 120 points de vente.