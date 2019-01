Karos passe la barre des 100 000 utilisateurs pros

Par le biais de sa solution Karos Entreprises, le spécialiste du court-voiturage adresse ses services à 100 000 salariés en France répartis sur plus de 1 000 sites.

En l’espace d’un an, Karos a doublé son activité auprès des entreprises. Son service de mobilité intermodale, qui combine covoiturage et réseaux de transports en commun, est passé de 400 à plus de 1 000 sites clients partout en France, et de 50 000 à 100 000 salariés bénéficiaires. La jeune entreprise attribue le succès croissant de sa solution Karos Entreprises à la mise en place des plans de mobilité qui sont obligatoires pour toutes les entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un même site, et ce depuis le 1er janvier 2018.

« Ce qui fait la force de Karos Entreprises et son succès, c’est sa capacité à transformer une obligation en une véritable opportunité pour les entreprises. Surtout, notre service permet d’aller au-delà de la contrainte règlementaire, pour s’adapter aux entreprises ayant une démarche RSE plus globale, à la fois sociale, environnementale et économique. Elle permet d’améliorer le bien-être des collaborateurs », affirme Olivier Binet, le cofondateur et président de Karos.

Pour toucher les entreprises, Karos propose une application mobile personnalisée, des rapports en temps réel ainsi que des prestations d’accompagnement pour sensibiliser les collaborateurs. Parmi ses clients, on trouve des sociétés comme Icade, le ministère de l’Economie et des Finances, le groupe HEC, Kaufman & Broad, le groupe Pichet, AccorHotels, Inria, RCI Bank, le groupe SNI (Caisse des Dépôts), Econocom, Safran, Airbus, ATR, Stelia, Nissan, Revima, Canon ou encore le Crédit Agricole Aquitaine.