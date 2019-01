PSA Retail ouvre son premier site quadrimarque

Alors que PSA Retail vient d'inaugurer son premier site quadrimarque à Madrid, intégrant Opel mais aussi Free2Move, le groupe souhaite faire son entrée dans le Top 10 européen des distributeurs Opel.

Des bâtiments de 53 000 m² qui longent l’avenue du Dr Esquerdo, l’une des principales artères de Madrid dans le quartier du Retiro et près du stade où joue le Real Madrid : difficile de louper le nouveau site PSA Retail en Europe et le seul actuellement qui arbore les 5 enseignes du groupe : Peugeot, Citroën, DS, Opel et Free2Move.

Si l’heure n’est plus aux cathédrales en matière de distribution, celle des centres commerciaux automobiles reste efficace. Dans ce site, qui abritait historiquement le siège de la marque Citroën pour l’Espagne, trois mois de travaux ont été nécessaires pour repenser les espaces et accueillir la marque Opel ex nihilo. Les quatre showrooms communiquent entre eux, à l’intérieur du bâtiment mais chaque marque dispose de son accueil et bien sûr de ses standards.

« C’est un montage gagnant-gagnant car le business doit se faire dans le respect des standards et du parcours client pour les marques Peugeot et Citroën », explique Anne Abboud, directrice de PSA Retail. Ainsi, le mot d’ordre n’est pas de placer toujours les 4 marques automobiles ensemble mais plutôt d’organiser, de manière la plus rationnelle possible, l’espace géographique. Fin 2018, le réseau de PSA Retail en Europe atteignait un taux de multimarquisme de 45 %. A horizon 2021, ce taux devait grimper à 80%.

Rachat et création de sites

Si le point de vente Opel du centre de Madrid est une création, PSA Retail est également dans une posture d’acquisition : le groupe s’est ainsi porté propriétaire de 4 sites en Espagne : trois à Valence, rachetés au groupe privé Ugarte qui distribue Opel et Citroën et un à Madrid Nord, qui appartenait au groupe Digo.

Au total en 2018, le groupe de distribution a ouvert 18 sites Opel en Europe. En plus des 4 ouvertures espagnoles, PSA Retail dispose en plus de 10 points de vente en Grande-Bretagne avec la reprise du réseau en propre de Vauxhall et le rachat d’un site privé dans la banlieue de Londres, trois sites en France (Paris porte de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines et Bois-Colombes). Zurich, en Suisse, a fait l’objet également d’une ouverture. La poursuite de l’intégration d’Opel se poursuivra en 2019 avec d’ores et déjà 25 points de vente déjà identifiés. La couverture va ainsi s’étendre à trois pays : Allemagne, Italie et Portugal.

"Notre objectif pour 2019 et de vendre 7 300 Opel et donc de s’afficher dans le Top 10 des distributeurs Opel en Europe" poursuit Anne Abboud qui avance un volume de ventes d'Opel de 4 200 unités en 2018. Le déploiement se poursuivra aussi bien grâce à des créations pures que des rachats de sites existants. Pour autant, pas de préemption de la part de PSA Retail : un comité d’arbitrage composé de Maxime Picat, directeur opérationnel Europe de PSA et du directeur de la marque Opel accepte ou non les candidatures de PSA Retail. Dans tous le cas, le business plan doit être précis et un comité immobilier vérifie la rentabilité de l’affaire au regard du coût des locaux, généralement placés en centre-ville.

PSA Retail sur la plaque ibérique

PSA Retail a enregistré 46 000 VN et 33 000 VO et un total de 985 00 heures d’après-vente sur la plaque ibérique. L’activité s’est répartie sur 44 sites dont 38 en Espagne et 6 au Portugal et 10 plaques Distrigo dont une à Lisbonne. 1 900 personnes travaillent sur cette plaque ibérique dont 1 600 en Espagne et 300 au Portugal.

Après la crise économique qui a duré de 2007 jusqu’en 2013, l’Espagne et le Portugal ont connu de belles années de croissance que le groupe met a profit aujourd’hui. Entre 2015 et 2018, les ventes de PSA Retail ont crû de 40,8 % quand le marché espagnol global augmentait de 29,1% " Cependant, nous ressentons un léger ralentissement économique mais plus lié aux hésitations dans les décisions gouvernementales que par crainte des consommateurs ", ajoute Christophe Mandon, patron du commerce PSA en Espagne et au Portugal. "Nous en profitons pour travailler beaucoup l’atelier et nous disposons d’une équipe de vendeurs assez forts. Nous surfons également sur l’image et de la notoriété des marques du groupe PSA en Espagne."

Le site de Madrid, en 2018, a réalisé des ventes de 3 300 VN et 3 900 VO, ainsi que 11 millions d'euros facturés à l’atelier. 146 personnes y travaillent dont 62 mécaniciens.

Il héberge également le service Emov, le partenariat initié entre Free2move et la ville de Madrid. 600 véhicules Citroën C-zéro sont positionnés dans la capitale mais les recharges sont réalisées sur le point de vente PSA Retail tout comme l'entretien.

PSA Retail en Europe

Au global, sur les 11 pays européens où est présent PSA Retail au travers de 347 sites (y compris les plateformes), les ventes de véhicules ont atteint 525 000 unités dont 196 000 véhicules d'occasion.

"2018 a été la première année pleine de l'exploitation de la marque DS", affirme Anne Abboud. 60 points de vente distribuent DS et pèsent 34 % des volume de la marque. Sur les quatre marques, le groupe représente 21 % des immatriculations des onze pays où il est implanté. 2018 a également été la première année pleine pour les plaques de pièces de rechange Distrigo, dont le chiffre d'affaires a progressé de 17 %.