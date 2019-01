Le programme AVA (Autonomous Vehicle for All) de PSA va maintenant être opérationnel en Chine.

PSA va faire rouler des véhicules autonomes en Chine

Le constructeur français vient de recevoir l'autorisation du législateur chinois pour mener des expérimentations sur les routes du pays. Une première pour un constructeur hexagonal.

Les véhicules autonomes de PSA vont mettre le cap sur la Chine. Le 30 janvier 2019, le constructeur français à fait savoir qu'il a reçu les autorisations du gouvernement chinois pour effectuer des essais routiers de véhicules autonomes sur les routes du pays. Le groupe français n'a pas communiqué de calendrier précis quant à la mise en œuvre de ses expérimentations.

"Obtenir l’autorisation permettant de tester la conduite autonome sur routes ouvertes en Chine est un jalon important pour le Groupe PSA, sachant que la Chine est le premier marché automobile au monde et connait un essor dans le développement de la technologie de conduite autonome, a réagi Carla Gohin, la directrice de l’Innovation du Groupe PSA. C’est un tournant majeur pour notre programme AVA (Autonomous Vehicle for All), qui vise à mettre des véhicules autonomes sûrs et intuitifs à la portée de tous les clients".

BMW avait été, en mai 2018, le premier constructeur étranger à avoir reçu l'autorisation de faire rouler des véhicules autonomes en Chine. Mercedes lui avait emboité le pas dès le mois de juillet.

Pour mémoire, Renault-Nissan-Mitsubishi a participé à la levée de fonds de la start-up chinoise WeRide.AI, spécialisée dans les technologies d'automatisation de la conduite, en octobre 2018. Mais pour l'heure l'Alliance n'a pas publiquement communiqué sur un plan de test de véhicules autonomes dans l'Empire du milieu.