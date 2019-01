DriveQuant en route vers une levée de fonds

La start-up qui conçoit une solution d'analyse de la conduite souhaite entrer dans une nouvelle phase de développement. Celle-ci débutera par une levée de fonds, dont le montant doit dépasser le million d'euros.

La quête d'un nouveau partenaire a été lancée. Depuis quelques semaines, DriveQuant s'est mis en recherche de capitaux frais pour financer son développement et cela passera par un tour de table, a révélé au Journal de l'Automobile Philippe Moulin le président-cofondateur de la start-up. L'entreprise qui fournit une solution d'éco-conduite sursmartphone souhaite boucler un tour de table qui lui rapportera "plus d'un million d'euros" et ce, avant la fin du premier semestre, prévoit le dirigeant.

Soutenu par l'Institut Français du Pétrole et des Énergies Nouvelles (IFPEN) depuis les débuts, en 2017, DriveQuant oriente sa prospection sur "un partenaire stratégique qui aura un segment de marché commun, tel que les flottes ou les assureurs", précise son projet Philippe Moulin. Le cahier des charges prévoit également que ce nouveau soutien constitue un solide relai à l'international. Pour mémoire, DriveQuant collabore à ce jour avec des sociétés en Suède et en Suisse alémanique. "Nous allons éviter de retenir les offres de clients potentiels, afin de ne pas provoquer de mauvaise réaction de marché", ajoute encore le président.

Un million d'utilisateurs en 2025

La somme levée servira à financer les prochains développements de l'application mobile, ainsi qu'à recruter des ressources commerciales et techniques. De 7 l'équipe est passée à 13 personnes, en 2018 et les plans tablent sur une trentaine de collaborateurs, d'ici 18 mois. Le profil des nouveaux venus sera varié, associant de jeunes diplômés et des gens plus expérimentés. Les commerciaux auront pour objectif de doubler le portefeuille de clients de DriveQuant. A fin 2019, Philippe Moulin voudrait compter 30 références. "Nous devons augmenter la taille de notre parc roulant, se fixe-t-il comme priorité. Nous souhaitons atteindre la barre du million d'utilisateurs en 2025".

Un défi de taille. DriveQuant mise sur la multiplication des collaborations pour y parvenir, engendrée surtout par une densification de son offre. La couverture d'assurance à la minute, les conseils aux jeunes conducteurs et à ceux de deux roues, ou encore la micro-mobilités comptent parmi les axes prioritaires de développement. Il est également question d'un tout nouveau projet avec une enseigne de réparation à l'étranger. "On y met à l'épreuve une solution d'entretien connecté à destination des flottes de professionnels", explique Philippe Moulin. Un "POC" qui comprend 50 points de vente environ.