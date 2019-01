Novares prend le contrôle de sa coentreprise à Wuhan

Le groupe Novares a conclu l’acquisition des 30 % restants de la coentreprise constituée avec Yazhong, à Wuhan, en Chine. Une opération menée par le biais de sa filiale chinoise Noveastern.

Novares est désormais seul à la barre. Le groupe s'est porté acquéreur des 30 % détenus par Yazhong, dans la coentreprise qu'ils avaient constituée, à Wuhan. Un projet qui avait vu le jour en 1997, afin de répondre aux besoins des clients Citroën et Dongfeng pour la fabrication du modèle ZX et qui prend la forme d'un site qui fabrique des pièces en plastique pour l’intérieur et l’extérieur des véhicules ainsi que des composants moteur. Aujourd’hui, il fournit les constructeurs automobiles de la région, parmi lesquels DPCA, Ford, Honda, Renault-Nissan, Dongfeng et SGM.

"Présent depuis longtemps en Chine, Novares connaît très bien ce marché et prévoit d’y développer ses opérations. La prise de contrôle total de nos opérations à Wuhan, à laquelle s’ajoutent la relocalisation et la modernisation du site, est une étape importante dans ce processus", explique Pierre Boulet, le directeur général de Novares, qui n'a pas laissé filtrer le montant de la transaction orchestrée par Noveastern, sa filiale chinoise.