Toyota Financial Services confie à John Paul la conception d'une plateforme de mobilité

La captive de Toyota a signé un accord avec John Paul qui aboutira à la création d'une plateforme de services de mobilité destinée aux clients de l'offre de financement Start Confort.

Cette fois, ce sera un portail vers des services de mobilité. Toyota et John Paul qui se connaissent depuis plus d'une décennie ont trouvé un nouveau projet à développer en commun.

Plus précisément, il s'agit de la captive financière, Toyota Financial Services (TFS). Elle a signé un accord avec le spécialiste mondial de la conciergerie en vue de créer une plateforme réunissant différentes prestations utiles aux automobilistes, clients de l'offre de financement Start Confort, a-t-il été révélé le 30 janvier 2019.

Quelle forme cela prendra-t-il ? John Paul va proposer un portail digital sous forme d'application mobile spécifique. Elle permettra d'accéder à un catalogue de partenaires du quotidien. Parmi les premiers intéressés à collaborer au projet, on trouve LeCab (VTC), Europcar, TankYou (livraison de carburant), Pop Valet (voiturier pour entretien), Ector (stationnement) ou encore AccorHotels, l'actionnaire majoritaire de John Paul.

"Aujourd’hui, TFS doit fournir des services de mobilité à ses clients, a souligné David Schotkosky, le président de Toyota Financial Services. Notre offre doit répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus ouverte au digital et demandeuse de solutions flexibles pour se déplacer".

La phase de co-construction va débuter sous peu. Toyota Financial Services et John Paul se fixent pour objectif de concrétiser ce partenariat à la fin du premier semestre. Les concessionnaires pourront donc le soumettre à leurs clients dès l'été 2019.