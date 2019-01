Mercedes-Benz Classe V : nouvelles mécaniques diesel en attendant l’électrique

Le navette de la marque à l’étoile, en activité depuis 2014, se dote de nouvelles motorisations diesel et de la transmission automatique 9G-Tronic. Une déclinaison électrique est également en préparation.

Avec la Classe V, Mercedes-Benz officie sur le marché relativement confidentiel des navettes premium. Ce modèle pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes s’est écoulé à 209 000 unités depuis sont lancement en 2014, dont 64 000 exemplaires pour la seule année 2018. Diffusé dans un premier temps sur le continent européen, il a progressivement étendu son périmètre en arrivant au Japon et au Moyen-Orient en 2015, en Chine en 2016 et tout dernièrement en Inde. Ses trois principaux marchés sont l’Allemagne, la Chine et l’Espagne. En France, la Classe V mène une carrière honorable avec 1274 immatriculations en 2018 (-6,9% par rapport à 2017).



Mercedes-Benz lui donne aujourd’hui un second souffle avec une mise à jour esthétique discrète se limitant à une évolution de la calandre et de la planche de bord, ainsi qu’avec de nouvelles motorisations diesel conformes aux dernières normes anti-pollution (Euro 6-d Temp). La Classe V est désormais équipée du bloc quatre cylindres 2,0 l bien connu des clients de la marque à l’étoile puisqu’il officie sous le capot des Classe C et Classe E.



Un concept électrique à Genève



Trois déclinaisons de ce bloc sont au menu : 220d de 163 ch, 250d de 190 ch et 300d de 239 ch. Ces propositions sont couplées de série à la boîte automatique 9G-Tronic à 9 rapports. Ajoutons que la transmission intégrale permanente 4Matic est proposée en option sur les versions 250d et 300d. Mercedes-Benz annonce des rejets de CO2 allant de 154 à 165 g/km en propulsion et de 171 à 180 g/km en 4Matic. La marque profite également de cette mise à jour pour barder la Classe V d’aides à la conduite, dont le système Active Brake Assist et l’assistant feux de route (Highbeam Assist Plus). Toutes ces évolutions seront disponibles à la commande à compter du mois de mars.



La Classe V fera également parler d’elle dans les prochaines semaines avec la présentation d’une version 100 % électrique, l'EQV Concept, à l’occasion du Salon de Genève.