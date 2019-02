Usine PSA de Saint-Ouen : les syndicats s'accordent avec la direction

Les syndicats du site de production PSA de Saint-Ouen, qui fermera ses portes d'ici 2021, ont validé avec leur direction un accord sur le reclassement ou le départ des 320 salariés.

Officialisée en novembre 2018, la fermeture de l'usine PSA de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui cèdera d'ici 2021 la place au futur grand hôpital "Nord-Paris", s'organise peu à peu. Ce jeudi 31 janvier, les syndicats ont annoncé avoir validé un accord avec leur direction quant au reclassement ou au départ des quelques 320 salariés du site.

Cet accord d'établissement, qui prévoit notamment des mesures de pré-retraite et des aides au déménagement ou à la création d'entreprise, a été signé par les syndicats SIA, FO, CFTC et CFE-CGC, ont indiqué à l'AFP Brahim Loujahdi, représentant de la CFTC, et Patrick Michel de FO. Aucun licenciement n'est à prévoir alors que certains salariés de Saint-Ouen ont déjà vécu la fermeture, en 2014, de l'usine d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), qui employait 3 000 personnes.

"Maintenant que l'accord est validé, le vrai combat porte sur l'accompagnement" du personnel en interne et à l'extérieur du groupe, a souligné Brahim Loujahdi, en souhaitant que "chaque salarié retrouve chaussure à son pied", sans "personne à Pôle emploi". "FO retrouve l'essentiel de ses revendications" dans ce texte, où la direction accorde "des aides supérieures aux dispositifs habituels de PSA", s'est félicité Patrick Michel, en saluant l'efficacité d'un "dialogue pragmatique"

L'accord signé jeudi, dont nos confrères de l'AFP ont obtenu une copie, prévoit notamment un dispositif spécifique de "congé senior" (pré-retraite) sur 5 ans maximum. Sont aussi prévues des indemnités pour mutation interne (un mois de salaire et 15 000 euros pour un départ en province, un mois de salaire et 7 500 euros pour une mutation en région parisienne), des indemnités en cas de départ volontaire, des aides à la création ou la reprise d'entreprise, des aides à la formation, au déménagement, pour les salariés handicapés, les conjoints ou pour le financement du permis de conduire.