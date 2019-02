Le marché auto débute mal l'année : les dix points marquants

2019 s'annonçait compliquée pour le marché automobile français, janvier confirme déjà les craintes. Ce premier mois de l’année a été marqué par un repli des immatriculations de 1,1 %. Voici les dix points marquants.

-1,1 % : le recul enregistré par le marché du véhicule particulier en France en janvier par rapport à la même période de l’année dernière. Ce qui correspond à 155 080 unités vendues sur ce mois.

58,6 % : la part de marché des groupes français. PSA s’est octroyé une pénétration d'un peu plus de 35 %, avec une part de marché de 19 % pour Peugeot, tandis que celle du groupe Renault a atteint 23,2 %, dont 17 % pour la marque au losange.

-3,05 % : le repli qu’a subi le groupe Renault en janvier avec une chute aussi bien pour Renault (-3,4 %) que Dacia (-5,4 %). Le groupe a écoulé en tout 36 036 VP, dont 26 363 pour Renault. PSA a aussi été touché par un recul de ses immatriculations, de 1,6 % à 54 864 unités. La marque au Lion a enregistré une baisse de 5,9 % à moins de 30 000 unités, Citroën et DS ont vu leurs ventes augmenter respectivement de 1,6 % et 7,6 %, tandis qu’Opel a bondi de 7,6 %.

-45 % : la plus forte chute enregistrée parmi les marques au volume excédant 500 unités sur le mois. Il s’agit de Nissan, qui a écoulé 2 546 unités. A noter parmis les autres mauvaises performances, celles de Ford, dont les immatriculations ont reculé de 15,5 %, mais aussi de Jeep et Alfa Romeo avec des chutes de 46 % et 57 %.

56,4 % : le plus forte progression affichée parmi les marques au volume dépassant 500 unités. Il s’agit de Smart qui a immatriculé 649 unités. D’une manière global, janvier fût, en apparence, un bon mois pour Daimler avec une croissance de 46,3 % pour Mercedes-Benz. En apparence seulement puisque la machine des tactiques a tourné à plein régime pour le groupe allemand. A noter, toujours du côté du premium, des immatriculations qui ont bondi de 32,8 % pour Volvo, tandis que celles de DS se sont accrues de 21 %.

8 768 : le nombre de Clio écoulées, premier modèle tous canaux confondus malgré une baisse de 6,7 %. La Renault est talonnée par sa rivale de toujours, la Peugeot 208, avec 7 749 exemplaires (-7,3 %), puis le 3008 avec 6 749 unités (-8 %).

-0,3 % : le léger recul du segment des particuliers qui a représenté 77 242 immatriculations. Ce dernier a ainsi pesé pour 49,8 % du volume global. Volvo a particulièrement progressé sur ce canal (+85 %), mais aussi Opel (+32 %) et Mitsubishi (+201 %).

-2,3 % : le recul du marché des flottes (LLD + entreprises + administrations) soit 36 698 immatriculations. La marque DS s’est démarquée avec un bond de 140 %, ainsi que Hyundai avec une forte hausse de 70 % et Volkswagen (+40 %). En revanche, triste mine pour Nissan avec un repli de 44 %, tandis qu'Opel a chuté de 22 %.

-1,4 % : le recul des immatriculations tactiques, soit un volume de 40 700 unités. Ces dernières représentent 26,2 % du global en intégrant les loueurs courte durée (12 791), les véhicules de démonstration (24 461) et les immatriculations constructeurs (3 443). Mercedes a progressé de 224 % sur ces ventes tactiques, Smart de 685 %.

-17,8 % : le recul du gazole dans les immatriculations de VP en janvier. Ce carburant a ainsi représenté 34,2 % du global. Dans le même temps, les VP essence ont progressé de 8,9 %, soit 58 % de pénétration.

