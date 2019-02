Guillaume Couzy : "Une part de marché VP au-dessus des 19 %"

Si la marque accuse un recul de 5,9 % pour le premier mois de l'exercice 2019, Peugeot reste cependant leader sur les particuliers et les flottes en dépassant au global une pénétration de 19 %.

Sur un marché global en retrait de 1,1 % à 155 080 unités pour le seul mois de janvier, Peugeot accuse de son côté un recul de 5,9% à 29 652. "Des résultats à mettre en corrélation avec le faible niveau des commandes en décembre et un début d'année 2019 au ralenti. On sent encore un peu de morosité pour ce début d'exercice", analyse Guillaume Couzy, directeur du commerce France de Peugeot.



Toutefois, pour le dirigeant, "les résultats de la marque sont en droite ligne avec ce qui avait été annoncé en fin d'année dernière". Et pour cause. En fin d'année dernière, Guillaume Couzy se satisfaisait de voir la pénétration de la marque dépasser les 18%. Dès le premier mois de cette année, Peugeot atteint même les 19,4 % de part de marché. En effet, si la marque recule en volume, elle reste néanmoins en tête sur le canal des particuliers 13 359 unités et 17,30% de pénétration tout comme sur celui des flottes avec 9 840 unités et une pénétration de 26,8%. "Avec ce leadership sur ces deux canaux, nous ne pouvons qu'être satisfaits d'autant plus que nous prenons pour référence l'exercice 2018 qui reste pour la marque Peugeot une année exceptionnelle", a ainsi commenté Guillaume Couzy.

Du côté des modèles, deux tendances : la 108 avec 1 814 unités écoulées en janvier (+11,98%) est le seul modèle de la gamme Peugeot à progresser en janvier. "Le véhicule bénéficie de la prime à la conversion. D'ailleurs, notre tandem 108/208 restera prépondérant sur les segments A et B et notamment la 208 qui sera renouvelée en fin d'année et qui doit bien conclure cet exercice ", a ajouté le dirigeant.



En revanche, la 3008 recule de 8,03% et spécifiquement de 24% sur le marché des flottes. "Mais ce modèle restera un enjeu majeur pour cette année 2019 avec l'objectif de faire aussi bien que l'an passé, où il a atteint des niveaux de performances incroyables", précise Guillaume Couzy. La triplette 2008/3008/5008 aura selon le dirigeant l'objectif de "maintenir l'hégémonie de Peugeot sur le segment des SUV".

Ventilation des ventes VP Peugeot par canal en janvier 2019

Canal Volume Evolution (en %) Particuliers 13 359 -10,4 Administrations 4 940 -7 LLD 4 900 -9,3 LCD 2 853 10 VD 2 887 20,6 TT 180 13,2 Constructeurs 533 -30,1 Total 29 652 -5,9

Source AAA