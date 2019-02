La Maif et Europcar Mobility Group vont pousser leur pass mobilité en entreprises

Au sortir du programme d'expérimentation Citymakers 2, l'assureur et le fournisseur de solutions de mobilité vont donner une suite à leur concept de pass mobilité. Ils visent en priorité les gestionnaires de flottes.

Cela ne restera pas qu'une expérimentation de trois mois. La Maif, Europcar Mobility Group et leurs partenaires, dont Shell, vont prospecter les entreprises afin de leur proposer le pass mobilité co-construit à l'occasion du programme Citymakers 2, qui a rendu son verdict ce 31 janvier 2019. Ensemble, ils fourniront d'une part, une plateforme de gestion des déplacements des collaborateurs, et d'autre part, une application pour les utilisateurs, afin de pousser l'expérience au-delà du temps imparti par le concours d'innovation de la Ville de Paris et du Numa.

La Maif et Europcar présentent l'argument d'avoir pu intégrer l'ensemble des opérateurs de mobilités de la région Ile-de-France afin d'encourager l'utilisation de ce pass qui prend la forme d'une carte de crédit, sur laquelle l'entreprise versera le montant de son choix. Les utilisateurs, grâce à leur application, vont accéder à la multitude d'offres et recevoir des conseils de déplacement. "Nous voulons encourager le changement d'habitude, sans être moralisateurs pour autant", explique Caroline Kermarrec, la chef du projet pass mobilité de La Maif. La voiture n'est donc pas exclue du paysage, même s'il est question de réduire l'usage du véhicule individuel.

85 % des testeurs ont découvert de nouvelles solutions

Au terme des trois mois d'expérimentation avec 18 testeurs (9 issus d'Europcar, 9 issus des start-up partenaires), il apparait que 85 % de l'échantillon se sont ouverts à des solutions de mobilité qui leur étaient inconnues ou inédites et qu'une proportion conséquente a définitivement changé ses habitudes de déplacement. Les conseils virtuels, les réunions fréquentes et le système d'attribution de points en fonction du niveau écologique du mode de déplacement ont contribué à initier un mouvement positif.

Un autre modèle économique pourrait exister en parallèle. La Maif et Europcar n'excluent pas d'adresser le marché du tourisme d'affaire et de loisirs. Et pour cause, ce pass mobilité facilitera l'appropriation des modes de transport parisiens par les visiteurs. L'idée de départ serait de créditer la carte d'un accès illimité à tous les opérateurs, moyennant la souscription à un forfait, mais cette piste va nécessiter plus de réflexion. Rappelons que dans Paris, il n'existe pas moins de 52 moyens de rallier une destination.