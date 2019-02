L'écurie de Formule 1 Sauber renommée Alfa Romeo Racing

Revenue l'an passé dans la plus prestigieuse des compétitions de sport automobile aux côtés de l'écurie Sauber, Alfa Romeo franchit un cap dans son engagement. A compter de cette saison, l'équipe suisse s'empare uniquement du nom de la marque milanaise.

L'an 2 du comeback d'Alfa Romeo en Formule 1 prend forme. Après avoir déjà officialisé les noms de ses pilotes pour la saison à venir avec le champion du monde 2007 Kimi Raikkonen et le jeune Italien Antonio Giovanizzi, l'écurie "Alfa Romeo Sauber F1 Team" change de nom. L'équipe basée à Hinwil, en Suisse, disputera désormais le championnat auréolé uniquement du nom de la marque italienne et devient ainsi l'"Alfa Romeo Racing".

Le signe d'un partenariat à long terme entre l'équipe fondée par Peter Sauber et son sponsor titre. L'an passé, ce tandem avait enregistré des résultats encourageants, terminant au 8e rang du classement constructeurs (48 points) grâce au suédois Marcus Ericsson et surtout au monégasque Charles Leclerc, débauché depuis par Ferrari, après avoir décroché près de 75 % des points de son équipe.

L'histoire entre Alfa Romeo et la Formule 1 a débuté voilà près de cent ans. La marque italienne avait fait ses débuts en compétition officielle dès 1911, soit à peine plus d’un an après sa fondation le 24 juin 1910. Dans les années 50, le fleuron du groupe Fiat a notamment accompagné Juan Manuel Fangio dans sa quête du titre mondial.