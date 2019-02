Les bons comptes de Citroën et DS

Sur un marché automobile en léger recul, certaines marques ont su tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Citroën et DS Automobiles, dopées par leurs nouveautés, en reconquête du marché français.

Si Peugeot a fait un faux départ pour le premier mois de l’année, PSA a toutefois pu compter sur ses deux autres marques pour relever la tête. 2019 a en effet bien débuté pour Citroën, gratifié par une croissance de 1,6 %, soit 17 563 VP écoulés. La pénétration de la marque aux chevrons a atteint 11,3 %, soit 0,3 point supplémentaire par rapport à 2018.

Sur le VP, la croissance a été portée par les canaux rentables : le constructeur a ainsi réalisé près de 56 % de ses ventes auprès des particuliers, soit 9 780 unités et une hausse de 0,9 %. Progression également des ventes sur le canal B to B, avec des immatriculations en augmentation de 12,7 % pour les sociétés et administrations et de 10,5 % pour les loueurs longue durée. Parallèlement, les canaux de LCD et constructeurs ont affiché de forts reculs.

Des résultats permis par une montée en puissance du C3 Aircross : écoulé à 4 244 exemplaires, le SUV est monté sur la 9e marche des modèles les plus vendus en France et clôturé le Top 3 des B-SUV à particuliers. « Les ventes de C1 et de C4 Cactus se sont bien tenues, tandis que la C4 SpaceTourer résiste », commente Amaury de Bourmont, directeur du commerce en France. Si l’apport du C5 Aircross n’est pas encore significatif, la marque mise sur ce nouveau modèle pour pérenniser cette croissance. Au global, le niveau de commande de Citroën est en hausse de plus de 10 points sur janvier.

DS s’installe sur le marché premium

Les chiffres du mois de janvier sont également prometteurs pour DS. 1 767 VP ont été écoulés, soit un bond de 21 % par rapport à la même période de 2018 et une croissance doublée par rapport à celle du marché premium « Nous nous inscrivons dans la dynamique des mois précédents, avec un DS7 Crossback qui devient incontournable sur le marché premium », explique Sébastien Vandelle, directeur du développement de la marque. Il faut dire que le SUV a pesé pour 2/3 des immatriculations globales sur ce mois. Le modèle est devenu le SUV premium le plus vendu en France depuis son lancement avec 1 175 unités immatriculées.

Un montée en puissance qui a permis à la marque de s’octroyer une part de marché de 9,6 % sur le marché premium, soit une hausse de 0,8 point par rapport à janvier 2018. « DS est en train de devenir un acteur important du marché premium en France », reprend-t-il. Bon signe, les immatriculations ont été réalisées sur des canaux rentables. Les particuliers ont compté pour 44 % des ventes, soit 763 unités (+16 % sur le marché premium), tandis que les professionnels ont pesé pour près de 29 % du global à 511 unités, soit +87 % sur le segment des sociétés, +272 % sur celui des leaseur. Les VD, eux, affichent un recul de 31 %.

En parallèle, la marque poursuit la consolidation de son réseau : deux nouveaux points ont ouvert leurs portes, l’un à Chambourcy, l’autre à Laval, portant leur nombre total à 147.

