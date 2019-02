Le plan de Chargemap pour concilier les bornes Belib' et les flottes professionnelles

En collaborant avec Gireve, Izivia (EDF) et la ville de Paris, dans le cadre du programme Citymakers 2, Chargemap prépare un schéma de fonctionnement qui va ouvrir à tous les professionnels l'accès aux bornes Belib'.

On est en 2019 et l'un des points noirs de la mobilité électrique demeure la recharge, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. A l'occasion de la deuxième édition du programme Citymakers, Chargemap a proposé une solution qui facilitera l'accès aux bornes Belib' déployées dans la ville de Paris. Pour ce faire, la start-up s'est associée avec Gireve, le spécialiste de l'interopérabilité, et Iziva, la filiale de EDF.

Au travers de l'application mobile qui servira d'interface avec la plateforme, Chargemap entend construire un système de réservation compatibles avec tous les fournisseurs de recharge, dont Belib'. Le constat étant que les nouveaux opérateurs de mobilité partagée, comme les flottes d'entreprises, sont prisonniers des contrats d'abonnement. Il leur est alors compliqué d'accéder aux autres réseaux. Le système de Chargemap va faire tomber les barrières. En quelques clics, un conducteur pourra géolocaliser une station en fonction de ses besoins et de sa connectique, consulter le tarif et réserver une place.

Les trois partenaires souhaitent ainsi permettre aux gestionnaires de flotte et aux plateformes de mobilité d'intégrer la recharge à leur processus. A titre d'exemple, dans le cas d'usage réalisé avec Yuso, la filiale de RCi Bank and Services spécialisée sur l'attribution des missions de véhicules de transport de personnes, la réservation de bornes a été automatisée dès lors qu'un des éléments de la flotte passait sous la barre des 20 % d'énergie.

Où en est Chargemap ? La maquette va faire l'objet d'une recherche de modèle économique durable. En ce mois de février, le Conseil de Paris doit délibérer quant à la grille tarifaire à appliquer. Le service doit ensuite voir définitivement le jour et sera commercialisé auprès des entreprises et des opérateurs de mobilité.