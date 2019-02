Le marché des flottes attaque 2019 en hausse

2019 débute sur une note positive pour le marché des flottes avec 65 338 immatriculations de VUL au compteur, un total en progression de 3,4 % par rapport à janvier 2018. Le repli constaté du côté des VP (-2,3 %) est compensé par la forte poussée des VUL (+11,6 %).

Avec 65 338 immatriculations cumulées en janvier, le marché des flottes (loueurs longue durée, sociétés, administrations) entame l’année 2019 de la meilleure des manières. Il affiche une progression de 3,4 % par rapport à janvier 2018. Cette bonne entrée en matière est à mettre au crédit des utilitaires légers (VUL) qui affichent une progression de 11,6 %, à 28 460 unités. A l’inverse, les voitures particulières (VP), pointées à 36 698 immatriculations, débutent sur un repli de 2,3 %.

On retrouve en ce mois de janvier des tendances relativement similaires à celles constatées fin 2018, à savoir que le marché des voitures particulières patine depuis le mois de septembre suite à l’entrée en vigueur du cycle d’homologation WLTP, tandis que le marché des utilitaires poursuit son redressement après plusieurs années de déclin.

Les mouvements entre énergies sont également dans la lignée de ceux observés ces derniers mois. Les entreprises basculent de plus en plus vers l’essence, comme en témoigne la hausse de 50 % des immatriculations du côté des VP, à 11 277 unités. L’essence a ainsi dépassé la barre des 30 % de part de marché. Elle était de 20 % un an plus tôt. Dans le même temps, le diesel plonge de 18,2 % avec 22 476 immatriculations. Sa part de marché est passée de 73,1 % à 61,2 % en l’espace d’un an. Notons par ailleurs l’accélération de la demande sur l’électrique (+88 %, 791 unités) et le départ manqué des hybrides (-7 %, 2 141 unités).

Du côté des utilitaires légers, le diesel demeure majoritaire avec 26 544 immatriculations (+12 %) mais on relève une forte poussée de l’essence (1 431 unités, +121,5 %) qui passe à 5 % de part de marché. Les entreprises sont manifestement sensibles au fait que la TVA soit déductible à 40 % sur l’essence depuis le 1er janvier, tant pour les VP que les VUL.

Top 10 des marques VP flottes en janvier 2019 :

Marques Volumes Evolution 19/18 (en %) 1 Peugeot 9840 -13,4% 2 Renault 7539 -8,1% 3 Citroën 3955 11,9% 4 Volkswagen 2762 39,7% 5 BMW 1474 12,9% 6 Toyota 1235 2,1% 7 Audi 1140 -5,4% 8 Mercedes-Benz 1132 2,3% 9 Ford 1085 -36,4% 10 Volvo 765 21,6%

Top 10 des modèles VP flottes en janvier 2019 :

Marques Modèles Volumes 01/2019 1 Peugeot 3008 2953 2 Renault Clio 2920 3 Peugeot 308 2123 4 Citroën C3 1612 5 Peugeot 208 1582 6 Peugeot 5008 1426 7 Renault Mégane 1334 8 Peugeot 2008 802 9 Renault Captur 773 10 Volkswagen Golf 653

Top 10 des marques VUL flottes en janvier 2019 :

Marques Volumes Evolution 19/18 (en %) 1 Renault 9456 25% 2 Peugeot 5729 13,4% 3 Citroën 4715 -9,6% 4 Ford 1962 16,8% 5 Fiat 959 -1,9% 6 Volkswagen 1146 12,5% 7 Mercedes-Benz 1443 12% 8 Iveco 903 15,9% 9 Nissan 520 2,2% 10 Toyota 587 59,5%

Top 10 des modèles VUL flottes en janvier 2019 :