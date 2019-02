Nissan ne produira pas le prochain X-Trail au Royaume-Uni

Nissan a finalement choisi de ne pas produire en Angleterre la prochaine génération du X-Trail. Le possible Brexit sans accord n'est pas étranger à cette décision.

"Nous avons pris cette décision pour des raisons économiques, mais l'incertitude persistante autour des futures relations du Royaume-Uni avec l'UE n'aide pas des entreprises comme la nôtre à planifier l'avenir", a déclaré Gianluca de Ficchy, le président de Nissan Europe, dans un communiqué tombé dimanche 3 février 2019.

Les futurs X-Trail à destination de l'Europe ne seront donc pas produits à Sunderland, comme annoncé en 2016, mais dans l'usine japonaise de Kyushu. Le constructeur a toutefois précisé que les Juke et Qasqhai, fabriqués aujourd'hui dans cette usine, "ne se sont pas affectés" par cette décision. La Leaf ainsi que les Infiniti Q30 et QX30 sont également produits sur le site. Ouverte en 1986, cette usine demeure l'une des plus grosses d'Angleterre où sont produits 500 000 véhicules par an et exportés à 55 %. Autant dire que les rétablissements de droits de douane n'est pas une bonne nouvelle pour Nissan mais aussi pour les 7 000 personnes qui y travaillent.

Cette annonce constitue un nouveau coup dur pour l'industrie automobile au Royaume-Uni, confrontée à une chute de près de moitié des investissements en 2018 en raison notamment des incertitudes liées au Brexit, selon l'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT). La menace d'un Brexit sans accord, le 29 mars prochain, commence donc à avoir de l'effet sur les entreprises. Même si Nissan évoque aussi une décision économique, le constructeur est néanmoins passé à l'acte et ce n'est sans doute pas le dernier. Fin janvier, Airbus a averti de décisions "très douloureuses" en cas de Brexit sans accord, tandis que le géant de l'électronique japonais Sony a décidé de déménager son siège européen hors du pays vers les Pays-Bas.

Même l'anglais Dyson devrait choisir Singapour pour son futur siège social même si le groupe a assuré que le Brexit n'était pas en cause. Ford a, quant à lui, chiffré à 800 millions de dollars le coût potentiel sur 2019 en cas de divorce sans accord. Le britannique Jaguar Land Rover a annoncé de son côté l'arrêt de sa production pour une semaine du 8 au 12 avril pour éviter les perturbations du Brexit, et Toyota a également prévenu d'une interruption temporaire de sa production en cas de "no deal". (avec AFP).