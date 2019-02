Le GNCO boucle la deuxième session de son académie

La GNCO Académia, organisée par le cabinet AutoConsultant, vient de diplômer dix nouveaux stagiaires qui ont choisi la distribution automobile pour se reconvertir, avec un poste de vendeur à la clé.

Un an après avoir créé la GNCO Academia, le groupement des concessionnaires Opel, vient de finaliser la deuxième session de formation avec dix nouveaux diplômés à la clé. L'objectif de cette académie, pilotée par le cabinet Auto Consultant, est de permettre à des candidats, en reconversion professionnelle de s'insérer dans le monde de la distribution automobile.

Cette formation, qui a débuté en novembre 2018, a spécialement été conçue pour les concessions de taille moyenne. Ce qui a nécessité un pilotage de l'intégration très poussée, comme l'explique Stéphane Gomez, dirigeant d'Auto Consultant : "Nous avons géré du recrutement jusqu'à l'intégration complète les candidats. Nous pouvons aller jusqu'à jouer un rôle de responsable de ressources humaines selon les tailles de concession."

Si cette année les 10 candidats ont bel et bien été diplômés et leur intégration prévue, ce n'était pas le cas de la première session où trois des sept stagiaires formés n'ont pas rejoint les concessions. Pour Stéphane Gomez, la clé de la réussite repose bien sur le recrutement : "Nous allons chercher les meilleurs profils dans tous les domaines et nous recherchons trois critères essentiels : l'agilité intellectuelle, la capacité à se remettre en question et la résilience. Quand ces trois critères sont réunis, nous sommes sûrs d'avoir les bons candidats."

Le montage financier du dossier est également piloté par Auto Consultant et durant les trois mois de formation, les stagiaires sont rémunérés par Pôle Emploi. A l'issue de la période, les stagiaires ont reçu un certificat professionnel.