Le marché allemand ne repart pas en janvier 2019

Après une fin d'année 2018 difficile, le marché allemand débute l'exercice 2019 avec une baisse de 1,4 %. Le passage au WLTP n'est toujours pas complétement digéré alors qu'une crainte de ralentissement économique pointe.

Les mois s'enchaînent et se ressemblent. Le plus grand marché automobile européen n'inverse donc pas, en janvier 2019, la tendance baissière observée depuis l'entrée en vigueur des normes WLTP il y a cinq mois (- 30 % en septembre, - 7 % en octobre, - 10 % en novembre et - 7 % en décembre), même si le repli est moins fort. Avec 265 702 immatriculations en janvier 2019, le recul est de 1,4 %.

L'entrée en vigueur des nouvelles normes WLTP avait alors désorganisé les chaînes de production des principaux constructeurs, les forçant à stocker des milliers de voitures en attente d'homologation. Si l'impact du WLTP diminue, la branche reste sous pression en raison du ralentissement économique et des multiples incertitudes autour du Brexit ou des relations commerciales, a prévenu, mardi 30 janvier, le patron du plus grand équipementier mondial Bosch, qui s'attend à un recul du marché international en 2019.

Parmi les marques allemandes, la baisse est la plus marquée pour Porsche (- 53,8 % à 1 318 unités), filiale de Volkswagen. La marque principale du groupe, VW, affiche un petit recul de 6,5 % sur un an, à 50 823 unités, tout en restant leader du secteur avec 19 % de part du marché. Mercedes a reculé de 4,3 % à quelque 25 000 unités (9,5 % de part de marché), tandis qu'Opel, filiale de PSA, a baissé de 6,6 % à près de 16 000 unités. Les ventes de BMW ont baissé de 7,5 % sur un an, à près de 19 000 voitures (7,2 % de part marché).

Parmi les importateurs, Ford a progressé de 14,6 % à 21 000 voitures, représentant 7,9 % du marché. Chez les marques françaises, Renault et Peugeot ont baissé respectivement de 2,3 % (3,7 % de part de marché) et 5,1 % (2,3 % de part de marché), tandis que Citroën a vu ses ventes progresser de 10 % à 4 800 unités (1,8 % de part de marché).

Le diesel, dont la popularité a chuté depuis le dieselgate, voit ses ventes reprendre légèrement (+ 2 %) sur un an, pour atteindre une part de 34,5 %, alors que les voitures à essence restent majoritaires, avec 57,6 % du marché malgré un recul des ventes de 8 %. (avec AFP).