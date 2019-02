A Montpellier, le groupe Tressol-Chabrier distribue les marques Peugeot, Citroën ainsi que Hyundai, Suzuki, Mitsubishi ou encore Ssangyong. Et désormais la marque Jeep.

Tressol-Chabrier se renforce avec Jeep à Montpellier

L'opérateur sudiste a repris, le 1er février 2019, la distribution de la marque Jeep à Montpellier et ajoute un potentiel de 200 VN à son offre multimarque.

Le moins que l'on puisse dire c'est que le groupe Tressol-Chabrier fait de la ville de Montpellier (34) et de ses environs une place forte. En effet, ces dernières années, la ville héraultaise a été l'attention du groupe de distribution qui y a développé ses affaires.





Historiquement présent avec la marque Citroën (deux sites), le groupe y commercialise également les marques Hyundai, Suzuki, Mitsubishi et Ssangyong. Fin 2017, l'opérateur avait notamment repris la plaque PSA Retail et ses sites de Montpellier, le Crès et Maugio ou renforcé ses liens avec la ville en devenant partenaire du club de rugby local le MHR.

Depuis le 1er février, le groupe Tressol-Chabrier est également distributeur de la marque Jeep. En effet, le panneau de la marque américaine du groupe FCA longtemps distribuée par Alliance Auto (distributeur Porsche à Montpellier, NDLR) rejoint les rangs de l'opérateur. Le potentiel de Jeep à Montpellier est de 200 VN.