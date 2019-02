Nouvel importateur pour Opel en Grèce

La marque au Blitz rejoint les rangs du groupe Syngelidis qui assurera son importation pour le marché grec comme il le fait déjà pour les autres marques du groupe PSA.

L'intégration d'Opel au sein du constructeur PSA se déploie partout en Europe. En effet, la marque sera désormais importée en Grèce par le groupe local Syngelidis qui gère déjà les importations des trois autres marques du constructeur.





En effet, le groupe partage avec le groupe PSA une histoire commune de plusieurs décennies : Syngelidis est en charge de Citroën depuis 1965, de Peugeot depuis 2014 et a repris l'an passé l'importation de DS Automobiles.

"En ligne avec le plan PACE!, cette décision va nous permettre d'être plus agile, plus efficace et plus compétitif dans le cadre de nos activités commerciales. Syngelidis est déjà un partenaire fort et reconnu pour les autres marques du groupe dont il a la charge", a notamment déclaré Xavier Duchemin, directeur des ventes Europe d'Opel et Vauxhall.

En 2018, la marque Opel a commercialisé 7 142 VN pour une pénétration locale de 6,46% sur un marché national qui a pesé 103 431 véhicules neufs (+17%).