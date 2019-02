L'Alliance pourrait se laisser conduire par Waymo

Selon la presse japonaise, l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi s'apprêterait à signer un accord avec Waymo pour le développement de robots-taxis.

"Les compagnies se trouvent dans la phase finale de discussions, et prévoient d'annoncer l'accord au printemps", écrit le quotidien japonais Nikkei, généralement bien informé. L'Alliance, contactée par l'AFP, n'a pas fait de commentaire. Elle serait donc en passe de signer un partenariat sur le développement des véhicules autonomes avec l'américain Waymo, filiale d'Alphabet, maison mère de Google.

Parmi les projets de coopération possibles, le journal évoque "le développement en commun de taxis autonomes qui utiliseraient des véhicules de Nissan et d'un système de réservation et paiement". Pour Waymo, un tel partenariat pourrait lui donner accès à une forte expertise dans les voitures électriques mais aussi la planète entière où l'Alliance a écoulé 10,76 millions de véhicules en 2018. Rappelons que Waymo a déjà signé de tels accords avec FCA et JLR et vient aussi d'annoncer qu'il allait bâtir son usine de production à Détroit.

Pour le groupe automobile, l'arrivée de Waymo dans la boucle pourrait lui faire gagner du temps puisque des véhicules autonomes équipés de ses technologies ont déjà effectué des millions de kilomètres. Mais l'Alliance ne met pas ses œufs dans le même panier car elle a investi dans une start-up chinoise, WeRide.ai, spécialisée dans l'autonomie des véhicules.

En plus de cet éventuel accord, l'Alliance travaille déjà avec Google. En effet, les deux entreprises ont signé, en septembre 2018, un accord mondial pour équiper, à compter de 2021, ses véhicules de nouveaux services à bord, basés sur Android, le système d'exploitation de Google.