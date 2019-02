Opel lance Free2Move Lease en Belgique

En Belgique et au Luxembourg, Opel lance son offre Free2Move Lease. La marque au blitz compte bien capitaliser sur PSA et sur sa marque pour séduire les professionnels.

Encore une preuve, s’il en fallait une, qu’Opel s’intègre de plus en plus au puzzle PSA. La marque allemande déploie en Belgique et au Luxembourg son offre de leasing pour les professionnels, sous la bannière Free2Move Lease. Au programme de ces contrats de LLD, un loyer intégrant, selon la formule choisie, l’entretien et l’usure du véhicule, les réparations, les changements de pneus, la gestion des cartes carburant et des amendes.

Public visé, les indépendants, professions libérales mais aussi PME et grandes entreprises. Une formule gagnante/gagnante selon la marque qui souligne la perspective, pour les distributeurs de « ventes en hausse », de « meilleure rentabilité de l’atelier » avec à la clé, « avoir plus d’atouts sur le marché de l’occasion et pouvoir mieux fidéliser la clientèle. »

Avec le lancement de cette offre de leasing badgée Free2Move Lease, Opel compte bien capitaliser sur la notoriété de PSA et de sa cinquième marque, pour conquérir les professionnels. « En utilisant la bannière Free2Movfe, Opel exploite des opportunités présentes au sein du groupe PSA », souligne le Français qui ajoute que « la nouvelle offre ouvre de nouvelles perspectives de développement pour Opel, en conformité avec les objectifs visés par le plan stratégique PACE. »